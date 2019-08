Facelift Friday: Jeep Cherokee (XJ)

Vandaag treedt er een ware legende op in deze rubriek. De Jeep Cherokee van de XJ-generatie werd vaker gewijzigd, maar nooit zo grootschalig als in 1997.

De hier besproken generatie Cherokee is strikt genomen niet de eerste generatie, want in de jaren 70 was er al een Cherokee op basis van de Wagoneer. De XJ-generatie is echter wel de auto waaraan de meeste Jeep-liefhebbers meteen zullen denken als de naam ‘Cherokee’ valt. Dit model is inmiddels minstens zo’n legende als de Wagoneer. Zeker in de VS bewaren veel mensen warme herinneringen aan het model, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opkomst van de inmiddels niet meer weg te denken SUV.

De XJ verscheen in 1984 en kende een uitzonderlijk lange carrière. In tegenstelling tot veel andere terreinbeulen beschikte de auto niet over een ladderchassis, maar over een zelfdragende carrosserie. Dat was goed nieuws voor het gewicht, dat met zo’n 1.500 kg redelijk binnen de perken bleef. Desalniettemin stond de Cherokee zijn mannetje in het terrein, onder meer dankzij een grote bodemvrijheid en een indrukwekkende aanrijhoek.

Het originele Cherokee-koetswerk lijkt met de liniaal getekend en bevat bijna geen rondingen. Zelfs de wielkasten zijn vierkant. Dat de auto toch zo herkenbaar is, zit hem dan ook vooral in de verhoudingen. Die zijn onmiskenbaar die van een SUV, waarbij wel moet worden aangetekend dat de Cherokee er zeker voor een Amerikaanse hoogpotige bescheiden exterieurmaten op nahoudt. Tussen 1984 en 1997 werd er heus wel wat gesleuteld aan het uiterlijk, al ging het daarbij vooral om het toevoegen en schrappen van uitvoeringen en noodzakelijke ontwikkelingen.



De eerste échte facelift kwam pas in 1997, toen de Cherokee volgens de gebruiken van autoland al heel lang over zijn houdbaarheidsdatum heen was. Jeep besloot echter dat het model nog even door moest en investeerde flink in zijn nieuwe klassieker. De verschillen lijken klein, maar wie de twee generaties naast elkaar zet, kan ze bijna niet missen.

De neus van de laatste generatie houdt zijn vertrouwde indeling, maar is als geheel net iets minder vierkant dan voorheen. De ‘side markers’ naast de koplampen zijn anders van vorm en dat geldt ook voor de grille, de motorkap en de voorbumper. Opzij valt de zijruit uit één stuk op, waarmee het driehoekige ruitje achter de buitenspiegel komt te vervallen.

Aan de achterzijde werden lichtunits met een afgeronde bovenzijde gemonteerd. De klep verloor zijn horizontale vouw, met een strakker en meer opgeruimd geheel als gevolg. Ook de binnenkant werd stevig gemoderniseerd, door middel van een compleet nieuw ingedeeld dashboard en de toevoeging van de nodige airbags.