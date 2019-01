Facelift Friday: Ford Focus III

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Focus in kwestie is die van de derde generatie, een auto die zich in 2011 aandiende en onlangs is vervangen. De originele versie van dit model was een keurige auto met een aantal opvallende details. Zo kreeg de hatchbackversie vrij grote achterlichtunits met nogal opmerkelijke uitlopers in de flank mee. Aan de voorkant was het zwaartepunt van de grille in de bumper te vinden. Tussen de koplampen was er ook een opening, maar die was net als bij de Kuga aanzienlijk kleiner dan het bovenste exemplaar.

Wat tot op de dag van vandaag onduidelijk is, is waarom de motorkap van de Focus III in het midden ruimte maakt voor het logo. Dat logo bevindt zich namelijk een verdieping lager, dus die inham lijkt nergens voor nodig. Door de speling is het net alsof de motorkap altijd los in zijn ontgrendeling hangt en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Aan de achterzijde veranderde er zowaar ook het nodige, tenminste bij de hatchback. De achterlichtunits van die auto werden aanzienlijk verkleind. Ook de sedan kreeg meer afgeplatte achterlichten, bij de in Nederland populaire Wagon bleef het bij een andere indeling.

Aan de binnenzijde was de vernieuwing vooral in het midden van het dashboard te vinden. Een strakgetrokken middensconsole zorgt hier niet alleen voor een modernere uitstraling, maar ook voor meer bedieningsgemak.