Facelift Friday: Dodge Ram 1500

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Meestal beperken we ons in deze rubriek tot automodellen die officieel in Nederland zijn geleverd. Vandaag maken we een uitzondering voor een buitengewoon populaire infiltrant: de Dodge Ram.

De Dodge Ram, die sinds 2010 eenvoudigweg ‘Ram’ heet, gevolgd door cijfers die de gewichtsklasse aanduiden, is de populairste pick-up van Nederland. Dat is opmerkelijk, want het is een typisch Amerikaans apparaat dat nooit officieel bij ons is geleverd, al zijn er wel importbedrijven die zich een officiële vertegenwoordiger van het merk mogen noemen. Bovendien was de (Dodge) Ram in zijn thuisland vaak de nummer drie op de verkoopranglijst. Uiteraard een geweldig goede score, maar hij moet daarmee wel zijn directe concurrenten van Ford en Chevrolet voor zich dulden. Toch geven wij Europeanen kennelijk de voorkeur aan het product van Dodges bedrijfswagendivisie Ram, dat tot voor kort onder FCA viel en nu bij Stellantis hoort.

De Dodge Ram waarover het vandaag gaat, is die van de derde generatie. Die verscheen in 2001 en oogde toen opmerkelijk modern, zowel in vergelijking met zijn op leeftijd geraakte voorganger als naast de directe concurrentie. Waar Ford en GM destijds nog volop bezig waren met het afgeronde design dat in de jaren negentig populair was, koos Dodge al vroeg voor een strakkere tekenstijl. De kenmerkende basisopstelling van het front, waarbij de grille hoog boven de koplampen uittorent en de lichtunits net als bij een Amerikaanse semi-truck in aparte wielkasten lijken te zijn verwerkt, mocht blijven. De lichtunits zelf zijn van het heldere soort en zijn onderverdeeld in twee duidelijk te onderscheiden secties.

In 2006 vond Dodge het tijd voor een stevige vernieuwingsronde. Opvallend genoeg werd het aanvankelijk vrij strakke ontwerp toen juist weer wat meer afgerond. De koplampen werden aanzienlijk groter en minder rechtlijnig en de grille werd strakgetrokken. Ook de voorbumper werd stevig aangepakt. Aan de achterzijde, een erg onderbelichte kant bij pick-ups, verschenen achterlichten met opvallende ronde ‘uitsteeksels’. Het eindresultaat leek sterk op de in 2004 gelanceerde editie van de Dodge Durango, ook al zo’n sterk afgerond geheel met opvallend grote kijkers.



Op de meeste foto’s schittert de ‘kleine’ 1500-serie, maar de wijzigingen golden ook voor de Heavy Duty-trucks in de 2500- en 3500-klasse. De ‘oude’ auto op bovenstaande schuifplaat is een Dodge Ram SRT-10, die over de belachelijk grote, 8,0-liter V10 van de Viper beschikt. Daarmee is het geen direct vergelijkingsmateriaal met de wat burgerlijker Ram ter rechterzijde. Toch is dit tweetal te rechtvaardigen, want de SRT-versie werd bij de facelift in 2006 geschrapt. Een 510 pk sterke super-Ram met de grote ‘ogen’ is dus nooit geleverd.