Facelift Friday: Citroën Visa

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met het oude Citroën kan het alle kanten op. Sommige modellen waren prachtig door hun waanzinnige design en vooruitstrevende techniek, anderen vooral charmant door hun ontwapenende eenvoud. De Visa past zonder twijfel in de laatste categorie en kreeg in 1981 een facelift.

De Citroën Visa verscheen in 1978 als een compact model dat de stevig tot mild verouderde 2CV en diens derivaten Dyane en Ami langzaam naar de achtergrond moest gaan verdringen, hoewel dat met zulke legendes bepaald geen gemakkelijke taak is. De auto oogt ontegenzeggelijk moderner dan de genoemde auto’s en kreeg een strak, relatief hoog koetsje met schuin afgesneden achterste wielkasten mee. Opvallend was dat het (los van de vierdeurs ‘Décapotable’) altijd een vijfdeurs hatchback was, terwijl de keuze uit drie- en vijfdeurs koetswerken voor dit soort auto’s toch lange tijd gebruikelijk was.



Een vroege Visa draagt in liefhebberskringen de bijnaam ‘varkensneusje’, vanwege zijn wat typische frontpartij. De wat smalle grille is daarbij opgenomen in het kuntstof paneel dat ook als voorbumper dienstdoet, wat samen met de enigszins verdrietig kijkende koplampen inderdaad een nogal kenmerkend front oplevert.

Juist dit front moest in 1982 het onderspit delven. Er kwam een modernere, strakkere voorgevel met een grotere grille. Opnieuw was een grote rol weggelegd voor zwarte kunststof, maar in plaats van de grille werd nu het hele front daarin gevat. Aan de achterzijde verschenen grotere lichtunits, die nu doorliepen tot ‘om de hoek’ en dus ook van opzij te zien waren. Dat zij-aanzicht is vanaf 1982 sowieso een stukje moderner, dankzij een in zwart uitgevoerde raamomlijsting en dito B-stijl.