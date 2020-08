Facelift Friday: Citroën CX

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Na bijna twintig jaar nam de CX in 1974 het stokje over van de prestigieuze DS. Ontwerper Robert Opron kreeg de zware taak om de opvolger te tekenen in zijn schoot geworpen en kwam met dit aerodynamische ontwerp. Niet voor niets ontleent de CX zijn naam aan de officiële Franse benaming voor het luchtweerstandscoëfficiënt. De CX borduurt qua ontwerp voort op de eerder gepresenteerde GS. Met zijn 4,63 meter lange koets strekt de CX zich alleen wel een stuk meer uit. Verder is een CX natuurlijk onmiddellijk te herkennen aan zijn platte en gladde koets waarbij het achterwiel voor de helft wordt verstopt achter het koetswerk. Andere ontwerpelementen waarmee de CX de geschiedenisboeken haalde zijn de extreem lange wielbasis (voor die tijd), de achterruit met holle vorm en het futuristische interieur met de ‘glazen ogen’ en aan weerszijden van het instrumentarium de zo typerende bedieningssatellieten.

Toen de CX in 1974 werd geïntroduceerd, kwam Citroën met een vierdeurs Berline waarna een jaar later de riantere Break volgde. Beide versies moesten het tot 1985 weten uit te zingen, want pas toen kwam Citroën met een échte facelift. In de loop der tijd pasten de ontwikkelaars hier en waar wel wat aan, zoals een extra set (gele) mistlampen en andere materialen, maar de echte rigoureuze vernieuwingsronde vond halverwege de jaren 80 plaats.

Bij de tweede modelserie werd een flinke slag gemaakt. Zo gingen de roestvrijstalen voor- en achterbumper op de schop en introduceerde Citroën kunststof bumpers voor de CX. Daarbij werd ook de losse grille vaarwel gezegd en smolt deze voortaan samen met de motorkap. De lampen werden wat opgepoetst en vooral de losse lichtstrip voor onder meer de knipperlichten kreeg een moderne heldere uitstraling. De (gele) mistlampen krijgen bij de herziene CX een vaste plek ín de bumper, in plaats van los op de bumper. Net als bij de bumpers verdween het roestvrijstaal bij de zijspiegels en kreeg de CX in de carrosseriekleur meegespoten kunststof spiegelkappen. Verder wordt de tweede serie CX iets stijver door een andere ophanging. Binnenin wordt afscheid genomen van de typerende meters en maken ronde klokken hun intrede in het nog steeds wel futuristisch ogende instrumentenpaneel. Naast herziene motoren werd ook stevig ingezet op de roestgevoeligheid van de CX: die was voortaan beter voor elkaar.

De geschiedenis van de CX is zo rijk dat het bijna niet te beschrijven is in een kort verhaal als dit. Tientallen verschillende (extreme) versies passeerden de revue gedurende de 18 jaar dat het model rondreed. Neem de verschillende diesels, de CX Prestige, de CX Athena en uiteenlopende GTI-versies. Vergeet daarbij niet de bijzondere doeleinden waarvoor de Fransman werd ingezet, zoals bij de Franse ambulancedienst. In 1989 staakte Citroën de productie van de sedan, twee jaar later viel het doek voor de Break. De XM was inmiddels het nieuwe vlaggenschip.