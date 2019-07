Facelift Friday: Audi Q7

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Een mistlampje, een chroomstripje… het is eenvoudig om een auto met een paar kleine ingrepen te moderniseren, maar een plek in ‘Facelift Friday’ haal je er meestal niet mee. Bij een eerste blik op de vernieuwde Audi Q7 zou je kunnen denken dat het hier ook om zo’n minimale bijpuntsessie gaat, maar dan doen we Audi toch tekort. De auto is wel degelijk op vele punten aangepakt, waarbij het hele front toch nét anders is dan voorheen. Ongeveer zoals bij de eveneens recent bijgepunte A4, dus.

De voorzijde van de nieuwe Q7 is voorzien van koplampunits die niet alleen anders zijn ingedeeld, maar ook daadwerkelijk een nieuwe vorm hebben gekregen. De binnenzijde vormt zich daarbij naar de bredere en lagere grille, maar sluit daar niet langer direct op aan. Ook de motorkap neemt wat afstand van het luchtrooster. Aan de onderzijde van de bumper treffen we eveneens nieuwe luchtinlaten aan, samen met een anders gevormde spoilerrand.

Aan de achterzijde is zo mogelijk nog meer veranderd, want de complete achterklep is anders van vorm. In plaats van een afgebakend ‘vak’ voor de kentekenplaat, is er nu sprake van een kamerbrede luifel. De achterlichtunits krijgen daarboven een plek en zijn met elkaar verbonden met een chroomstrip die moeilijk te missen is. Het resultaat is een kont die zelfs enigszins aan die van de eerste Q7 doet denken. Natuurlijk treffen we ook hier een anders gevormde bumper aan. Tel daar nieuwe wielen en lakkleuren bij op en het moderne Q7-plaatje is compleet.



Dan hebben we het interieur echter nog niet gehad. Hier vindt de ware revolutie plaats. Audi vervangt het dashboard door een compleet nieuw exemplaar. Het uitklapscherm en de MMI-draaiknop maken daarbij plaats voor twee grote touchscreens, zoals die ook in de andere grote modellen van het merk te vinden zijn. Meters pianolak, strakkere lijnen en een futuristische versnellingshendel zorgen ervoor dat het binnenste zich niet hoeft te schamen tussen dat van z’n versere broeders.