Extreem verlengde Cadillac XT5 duikt op

Autoland is een bijzondere plek waar zo nu en dan vreemde modellen en zo mogelijk nog maffere testauto's opduiken. De ellenlange Cadillac die in dit artikel de hoofdrol speelt, valt overduidelijk in de laatste categorie.

De in 2015 gepresenteerde Cadillac XT5 is een SUV die met zijn lengte van 4,82 meter net een slagje kleiner is dan hier bekende soortgenoten als de BMW X5. De opvolger van de SRX is daarmee bepaald geen kleine jongen, maar zo lang als het nu opgedoken testexemplaar hebben we de XT5 niet eerder gezien!

Onze spionagefotograaf heeft namelijk een tot 'limo' verlengde versie van de XT5 voor de lens gekregen. Het testmodel heeft een extra set portieren tussen de voorste en achterste exemplaren gekregen. Het geheel oogt alsof een hobbyist zelf een stuk aan de koets van de XT5 heeft vastgelast, maar de waarheid is ongetwijfeld anders. Wat Cadillac hier precies test, is niet helemaal helder. Het is niet ondenkbaar dat het merk met een voor 'VIP-vervoer' bestemde versie van de XT5 komt, die in zijn definitieve vorm natuurlijk een stuk beter is afgewerkt. Ook is het mogelijk dat het merk onderhuids puur nieuwe techniek beproeft. Wat de Amerikanen ook van plan zijn, het levert in ieder geval interessant beeldmateriaal op.