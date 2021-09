Extra potente Aston Martin DBX S gesnapt

Aston Martin heeft een DBX de deur uit gestuurd die gehuld is in een wel heel opvallend stickervelletje. Op de ruiten zien we de hashtag #OGYMRU, waar je nog een spatie bij moet denken. O Gymry betekent in het Welsh iets als 'Gemaakt in Wales', een verwijzing naar het feit dat de DBX de eerste auto van Aston Martin was die het merk in het in Wales gelegen St. Athan produceerde. Op de achterkant van de auto is nog iets van de tekst 'Don't Crack Under Pressure' te lezen, de slogan van horlogemaker Tag Heuer, onder meer sponsor van Aston Martin Racing. Genoeg over stickers, wat houdt zich onder het camouflagewerk schuil?

Behoorlijk wat, het lijkt er namelijk op dat Aston Martin aan het testen is geslagen met een extra potente versie van de DBX, die mogelijk DBX S gaat heten. De ingepakte SUV heeft een heftiger vormgegeven voorbumper dan de reeds bekende DBX, compleet met grotere luchtinlaten. Daarbij is de grille niet opgebouwd uit horizontale lamellen, maar uit een sportiever ogend gaaswerk. Aan weerszijden van de bilpartij van dit testexemplaar zitten dubbele knalpijpen, wat neerkomt op in totaal vier uitlaateindstukken voor de DBX S.

De Aston Martin DBX heeft een van Mercedes-AMG afkomstige 550 pk en 700 Nm sterke biturbo 4.0 V8 onder de kap, die in de DBX 40 pk sterker is dan in de Vantage V8. We mikken erop dat die achtcilinder in de DBX nog verder wordt opgepompt, al hopen we er stiekem op dat Aston Martin nu het nog kan de V12 uit onder meer de speciale V12 Speedster en nu DBS geheten 'DBS Superleggera' in de auto hangt.