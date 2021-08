Extra heftige Toyota GR Yaris weer gesnapt

De GR Yaris is in elk opzicht een regelrechte blaaskaak, maar Toyota is nog niet klaar met de 261 pk en 360 Nm sterke knotsgekke hothatch. Op de Nürburgring-Nordschleife rijdt een prototype rond van een nog heftiger versie.

"No more boring cars!" - luidde het decreet van Toyota-guru Akio Toyoda een aantal jaar geleden. Sindsdien heeft Toyota met de op de TNGA-filosofie geplaatste GA-platformen auto's in het gamma die meer rijbeleving bieden, modellen die het merk over het algemeen ook sprankelender heeft vormgegeven dan dat het in voorgaande perioden deed. De C-HR is met zijn drukke lijnen in ieder geval een opvallende verschijning en ook de actuele Yaris oogt frivoler dan het model dat hij verving. Van de Yaris bestaat een buitenproportioneel krachtige driedeurs variant: de GR Yaris. Die 261 pk sterke Yaris-op-steroïden krijgt mogelijk een nog krachtiger variant boven zich. Op deze kakelverse set spionagefoto's is die potentieel krachtigere GR Yaris op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Vooropgesteld: de GR Yaris heeft eigenlijk helemaal geen krachtigere versie nodig. De door de heren en dames van Toyota Gazoo Racing opgetuigde GR Yaris heeft een 261 pk en 360 Nm sterke 1.6 driecilinder waarmee Toyota's lolbroek zich wat vermogen betreft aan de top van het segment bevindt. Toch lijkt Toyota meer van plan met de GR Yaris. In oktober 2020 doken de eerste foto's op van een mogelijk krachtigere GR Yaris-variant en diezelfde auto is op de Nürburgring nu wéér voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden. De kentekens zijn in ieder geval identiek, maar het uiterlijk is dat niet. Zo heeft de GR Yaris geen extra canards meer op de voorbumper en is ook de extra achterspoiler van de auto getrokken. Daarbij staat het testmodel nu op ander lichtmetaal. De achterbanden lijken in ieder geval minder bereed te zijn dan de exemplaren onder de eerste gekiekte auto's. Ook heeft Toyota de zwarte elementen op de ogenschijnlijk iets verbrede voorschermen ditmaal afgeplakt.

Dat er achter de GR Yaris-schermen iets borrelt, is evident. We zijn in afwachting van een reactie van Toyota Nederland wat het merk precies klaarstoomt.