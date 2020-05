Gepeperde Porsche 718 Cayman GT4 gesnapt

Niet alleen het 911-gamma kent een breed scala uitvoeringen en varianten, ook het portfolio van de 718 Cayman en 718 Boxster is behoorlijk uitgebreid. De meest recente aanwinst binnen de 718-familie is de GTS 4.0, een gepeperde versie die is uitgerust met een 4.0 liter zescilinder boxermotor. Zowel de 718 Boxster als 718 Cayman moet als GTS 4.0 vervolgens weer de 420 pk sterke GT4-variant boven zich dulden Die GT4-variant lijkt zich echter niet lang de koning van de 718-familie te kunnen noemen.

Op de Nürburgring is namelijk een indrukwekkend ogend maar helaas nog met camouflageplakkers bedekt testexemplaar van een nóg heftigere 718 Cayman opgedoken. De zwaar bespoilerde coupé is rijkelijk van koelopeningen en -sleuven voorzien. Onder meer op de plek van het achterste zijruitje zijn extra luchtinlaten zichtbaar. De extra lucht die de Cayman daarmee naar binnen trekt, wordt natuurlijk gebruikt om de afgetrainde zescilinder fatsoenlijk te beademen. Hoe krachtig de nieuwe overtreffende trap van de 718 Cayman GT4 wordt, is nog niet duidelijk. Kijk niet gek op als de zescilinder in de compacte coupé de grens van 450 pk doorbreekt. Later dit jaar verwachten we meer informatie over de op stapel staande topversie van het 718-gamma.