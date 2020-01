Dít zijn de Porsche 718 Boxster én Cayman GTS 4.0!

Een snelle terugblik. De Porsche Boxster en Cayman werden in 2016 gefacelift, een moderniseringsronde waarbij het tweetal de toevoeging '718' in de naam kreeg. Dat was naast een reeks uiterlijke aanpassingen destijds niet het enige nieuws. De 718 Boxster en 718 Cayman moesten het voortaan namelijk vooral met vier- in plaats van zespitters doen. Zelfs de GTS-versies, die daarvoor voorzien waren van een 3,5-liter zescilinder boxermotor, kregen een 2,5-liter boxerblok met vier pitten achter de voorstoelen. Een zescilinder was slechts voorbehouden aan de GT4's. Dat zet Porsche nu recht.

Stuttgart presenteert namelijk deze volledig nieuwe 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0. Allebei krijgen ze de 4,0-liter boxermotor van de GT4-varianten achter de voorstoelen gelepeld. Waar die van cilinderuitschakeling voorziene machine in de GT4-versie het tot 420 pk, stampt het blok in de GTS'en 400 pk uit. Dat is 35 pk meer dan de 2.5 van de 'oude' GTS. Het vermogen vindt zijn weg via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen en wie die transmissie kundig bedient, moet het nieuwe tweetal in 4,5 tellen op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. De topsnelheid ligt op 293 km/h. Porsches actieve PASM-ophanging is een optie zonder meerprijs, terwijl zaken als Porsche Torque Vectoring én, leuk voor de echte scheurneuzen, ook een mechanisch sperdifferentieel altijd van de partij zijn. Ook standaard: het Sport Chrono Pakket.

Geheel volgens GTS-traditie zijn de 718 Boxster en Cayman GTS 4.0 vanbuiten voorzien van een reeks zwarte details. Het uitlaatsysteem, met dynamische kleppen en centraal geplaatste uitlaatpijpen, is afkomstig van de GT4- en Spyder. Het tweetal staat op 20-inch lichtmetaal waarachter zich geperforeerde schrijven met rode klauwen schuilhouden. Keramische remmerij staat op de optielijst. Vanbinnen wordt de boel onder meer ruimhartig aangekleed met alcantara. Het materiaal vinden we terug op de stoelen, op het stuurwiel, op de middenconsole, op de versnellingspook, op de armsteunen, op de portieren, op de A-stijlen en zelfs op het hemeltje. Porsches infotainmentsysteem, dat gekoppeld is aan een 7-inch display, is standaard.

Porsche wil minstens € 137.200 ontvangen voor de 718 Caymen GTS 4.0 De 718 Boxster GTS 4.0 moet € 139.300 opbrengen. Leuk weetje: in sommige Aziatische blijft de GTS-met-viercilinder wegens fiscale redenen wél leverbaar.