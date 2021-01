Ex-CEO Audi 'was te druk' om dieselgesjoemel te ontdekken

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Voormalig Audi-CEO Rupert Stadler heeft zijn verhaal gedaan in de Duitse rechtbank. De in 2018 gearresteerde en afgezette CEO verklaart het gesjoemel met de dieselmotoren 'niet eerder gezien te kunnen hebben'.

Rupert Stadler werd in 2018 gearresteerd, drie jaar nadat het dieselschandaal bij Volkswagen Group aan het licht kwam. De voormalige topman, die vanaf 2010 aan het roer stond bij Audi, was tot dan toe buiten schot gebleven. In 2018, toen er gesjoemel bij Audi aan het licht kwam, stelde de openbaar aanklager dat onder Stadler na het begin van 'dieselgate' nog een tijd met zijn medeweten dieselmotoren zijn gebouwd en verkocht door Audi met sjoemelsoftware aan boord. Kort door de bocht zou Stadler interne onderzoeksresultaten voor zijn neus hebben gekregen die sjoemelpraktijken aan het licht brachten en daar niet direct op gehandeld hebben. In 2018 verklaarde Stadler zelf nog dat er nog ongeregeldheden werden aangetroffen en deze 'direct gemeld zouden worden'. Volgens de aanklagers had Stadler echter al eerder weet van deze zaken en had hij daar niet op gehandeld.

Dinsdag was het de beurt aan Stadler om zich te verantwoorden voor het gerechtshof in München. Zijn verklaring is volgens Automobilwoche kort gezegd dat hij in die periode 'dingen gemist kan hebben', wegens 'hoge tijdsdruk'. Hij zou naar verluidt tot zo'n 200 mails per dag hebben ontvangen, amper tijd gehad hebben om op zijn kantoor te zijn, een chaotische agenda hebben gehad met constante verschuivingen en nieuwe afspraken. Naar eigen zeggen kwamen er in diezelfde periode 'hooguit tien' rapporten over interne problemen bij hem op tafel te liggen en hij kan zich niet herinneren dat ook maar één daarvan over het gesjoemel ging.

Stadler, die enkele maanden na zijn arrestatie in 2018 van zijn functie bij Audi werd ontheven, is zich dus naar eigen zeggen nog steeds van geen kwaad bewust. Stadler wordt overigens van alle aangeklaagden het minst ten laste gelegd. De andere drie aangeklaagde Audi-medewerkers zijn Henning Lörch (afdelingshoofd voor uitlaatgasnabehandeling), Wolfgang Hatz (tussen 2001 en 2009 Hoofd Motorontwikkeling bij Audi) en ingenieur Giovanni Pamio, onder wiens leiding de sjoemelsoftware werd ontwikkeld. Die laatste deed afgelopen najaar een boekje open over de gang van zaken. Volgens hem werd er van hogerop niets gedaan toen hij waarschuwde voor de 'onredelijke eisen die het hogere management stelde' en de mogelijke gevolgen van de software.