Audi-ingenieur doet boekje open over dieselschandaal

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Eén van de Audi-ingenieurs die momenteel in München terechtstaat wegens een rol in het wereldberoemde dieselschandaal, heeft een boekje opengedaan over hoe het gesjoemel in zijn ogen tot stand kwam.

Het gaat om Giovanni Pamio, de 63-jarige Italiaan die in 2017 al in staat van beschuldiging werd gesteld voor zijn rol in het gesjoemel bij Audi. Hij wordt ervan beschuldigd werknemers de opdracht te hebben gegeven om sjoemelsoftware te ontwerpen, waarmee auto’s ten onrechte door de Amerikaanse emissietests konden worden geloodst. Niet zo gek: Pamio was destijds verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de betreffende dieselmotoren.

Automobilwoche meldt dat er in 2009 een enorme druk was om zogenaamde ‘schone diesels’ (‘Clean Diesel’ was destijds een marketingterm in de VS) te ontwerpen voor de Amerikaanse markt. Er was weinig tijd en de prioriteit lag volgens Pamio bij de verkeerde zaken. Zo zou men de beschikbare ruimte onder de auto liever gebruiken voor componenten van de geluidsinstallatie, dan voor een brandstoftank die ruimte biedt aan adequate uitlaatgasnabehandeling-systemen.

In 2018 werd duidelijk dat de Adblue-systemen van bepaalde diesel-Audi’s zo zijn geprogrammeerd, dat ze onderweg soms worden uitgeschakeld om het bijvul-interval zo lang mogelijk op te rekken. Daardoor stoten de betrokken auto’s onderweg veel meer schadelijke stoffen uit dan tijdens een meting, omdat het systeem dan uiteraard wél naar behoren functioneert.

Verzoek afgewezen

Hoewel Pamio als ingenieur niet zozeer in termen van legaliteit naar de te kleine Adblue-tank keek, zou hij wel tijdig hebben geconcludeerd dat de toegepaste tank niet voldeed voor het beoogde doel. Zijn afdeling zou dan ook meerdere malen om grotere tanks hebben verzocht, maar die verzoeken zijn volgens Pamio keer op keer afgewezen. ‘Acceleratie, verbruik en kosten waren belangrijker dan emissies’, meldt Automobilwoche.

Onder leiding van Pamio is vervolgens software ontwikkeld die het gesjoemel met Adblue moest verhullen, al was dat dus volgens Pamio onder stevige druk van hogerhand. Zo bleven waarschuwingslampjes bij een te laag niveau uit, of werd er simpelweg een te hoog Adblue-niveau weergegeven op het scherm. Deze frauduleuze software is naar verluidt in zo’n 434.000 auto’s toegepast.

Voorarrest

Overigens is Pamio volgens Automotive News al eens vrijgesproken in een andere dieselgate-gerelateerde zaak, waarbij hij volgens de Duitse rechtbank geen doorslaggevende rol had gespeeld. Ook zou de ingenieur al een forse vergoeding hebben gekregen van Audi, onder meer omdat hij z’n werkgever al tijdens het sjoemelen zou hebben gewaarschuwd. Wel bracht hij al eens vijf maanden door in voorarrest.

In München staan behalve Giovanni Pamio nog drie voormalige Audi-medewerkers met een rol in het schandaal terecht. Henning Lörch (52) was onder Pamio afdelingshoofd voor uitlaatgasnabehandeling. Wolfgang Hatz (61) was tussen 2001 en 2009 Hoofd Motorontwikkeling bij Audi. De vierde, en meteen ook meest prominente naam op de lijst is die van Rupert Stadler (57), die zich van 2010 tot 2018 CEO van Audi mocht noemen. Volgens Automobilwoche is Stadler echter ook degene die van het viertal het minst ten laste wordt gelegd.