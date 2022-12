EV-transitie in groot deel van de wereld niet aan de orde

Dat de bevolking en regeringen van Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse landen minder bezig zijn met elektrisch rijden dan wij hier, is natuurlijk geen verrassing. Een blogger van marktwatcher Jato drukt met behulp van recente cijfers de verschillen uit. En die zijn groot.

De grootte van het aandeel van elektrische auto's in de verkoopstatistieken verschilt wereldwijd sterk, concludeert marktonderzoeksbureau Jato Dynamics op basis van recente cijfers. Niet alleen verspreid over de wereld, maar ook binnen de grootste markten - denk aan de VS en Europa. Dit gegeven is natuurlijk geen nieuws, maar de cijfers tekenen hoe groot de verschillen zijn. Zo is nog geen 0,2 procent van de nieuwe auto's in Afrika een volledig elektrische en in Rusland slechts 0,04 procent (cijfers over Q3-2022).

Europa en de VS

Binnen Europa zijn de verschillen echter ook groot. Zo hebben de volgens Jato 'stabielere economieën', Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, de Benelux, Ierland en IJsland (goed voor tweederde van de Europese automarkt), een gemiddeld EV-aandeel van 15 procent. De vraag naar elektrische auto's groeit en blijft voorlopig groeien. In de Mediterrane landen (behalve Frankrijk), Portugal, Centraal-Europa en de Baltische staten is het marktaandeel van de EV slechts 3,8 procent. Dat komt doordat er in die gebieden minder overheidsstimulansen gelden, de infrastructuur minder ontwikkeld is en de brandstofprijzen en koopkracht lager zijn.

Noorwegen spant qua EV-aandeel nog altijd de kroon: in september was 77 procent van de nieuw verkochte auto's in het land een volledig elektrische. De omliggende Scandinavische landen, die net als Noorwegen ook overheidsstimulansen voor elektrisch rijden kennen, kennen ook een groot aandeel. Iets soortgelijks zien we in de Verenigde Staten gebeuren. Daar is Californië de absolute EV-verkopen-voorloper. Die staat riep het ZEV-programma in het leven, waarbij ZEV staat voor Zero-Emission Vehicle. Die stelt dat een bepaald aandeel van de verkopen per fabrikant moet bestaan uit uitstootvrije auto's.

Veertien andere staten hebben dat programma overgenomen en kennen dus ook een relatief hoog EV-aandeel. In de staten die niet met het programma meedoen, is daar echter geen sprake van. Zodoende is het gemiddelde aandeel in de ZEV-staten 8,7 procent, terwijl het daarbuiten 3 procent is. De ZEV-staten liggen overigens voornamelijk aan de kusten van de VS.

Wereldwijd

Zoomen we nog even uit naar globaal niveau, dan wordt duidelijk dat de elektrificatie van het wagenpark alleen een significante rol speelt in de drie economische kernen (de VS, Europa en China) en in Canada, Oceanië en Japen (zie tabel hieronder). In overige werelddelen bestaat het vrijwel niet, terwijl de ontwikkelingslanden wel goed zijn voor ongeveer een vijfde van de verkopen van nieuwe auto's.