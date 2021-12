'EV-occasion zal lang erg duur blijven' - AutoWeek Podcast

AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Een mooie mijlpaal, dit is de 50ste aflevering van onze podcast! Alweer krap twee jaar zijn we onderweg, en voorlopig gaan we niet stoppen ook. Marco en Roy blikken in deze jubileumaflevering terug op de afgelopen twee jaar, waarin extreem veel is veranderd in autoland. Zo rijzen de prijzen voor nieuwe auto's de pan uit.

Daarnaast duiken we iets dieper in de problematiek van verbruiksmetingen bij elektrische auto's en komen de vaste rubieken langs. Daarin aandacht voor onder meer TVR en Bentley. Luisteren kan hieronder of via je eigen podcast-app.