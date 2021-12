EV nog voor jaarwisseling geleverd? Dit zeggen de merken

Wie een elektrische auto heeft besteld of wil bestellen en zich hierbij laat leiden door de gunstigere bijtelling in 2021, wil natuurlijk niet meemaken dat de auto pas in 2022 werkelijk geregistreerd kan worden. Het chiptekort kan echter roet in het eten gooien. AutoWeek deed een ronde langs de Nederlandse importeurs om te kijken hoe het zit met de verwachte levertijd.

Stel, je hebt een elektrische auto besteld om nog snel van de 12 procent bijtelling te profiteren die in 2021 nog geldt, dan wil je natuurlijk ook dat de auto werkelijk nog dit jaar wordt geleverd. Autofabrikanten lieten de afgelopen jaren zien dat ze door middel van opgeschroefde productie of grote voorraden vaak aan deze op de valreep toenemende vraag konden voldoen. Dit jaar zitten de meesten echter met een probleem: het wereldwijde tekort aan microchips leidt nog steeds tot een verlaagde productie. Zo kan het dus gebeuren dat de vraag niet meer bijgebeend kan worden en mensen eerder achter het net vissen.

Om te kijken hoe de vlag er nu voor hangt met nog drie weken te gaan tot de jaarwisseling, vroeg AutoWeek de Nederlandse importeurs naar de stand van zaken. In sommige gevallen blijkt het lastig om concreet iets te zeggen over de beschikbaarheid en de levertijd en we hebben helaas ook niet van iedereen een reactie ontvangen. Ook geldt dat de reactie van de importeurs een momentopname is en er natuurlijk in de tussentijd nog wat kan veranderen of al veranderd kan zijn. We krijgen desondanks een redelijk beeld van hoe het ervoor staat met de beschikbaarheid van populaire elektrische auto's.

Audi, Cupra, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen

De Nederlandse importeur van bovenstaande merken, Pon, stelt dat 'een groot aantal' van de nog in bestelling staande auto's dit jaar nog wordt geleverd. "Dit hangt natuurlijk wel af van het moment dat de auto’s besteld zijn. Door de chiptekorten liggen de verwachte levertijden verder in de toekomst dan gebruikelijk, echter weten we dit van tevoren en informeren we klanten hier vooraf over." Voor verrassingen kom je als het goed is dus niet te staan. Overigens is het bestellen van een elektrische auto uit voorraad ook nog een optie om toch nog voor 12 procent bijtelling klaar te zijn. Onderstaande auto's zijn - op het moment van schrijven - op voorraad:

Merk Uit voorraad leverbaar in 2021 Audi E-tron, E-tron Sportback Cupra Born Seat Mii electric Volkswagen ID3, ID4, e-Up Skoda Enyaq iV Porsche Taycan en Taycan Cross Turismo

Citroën, DS, Opel, Peugeot

Niet alleen bij de merken van de Volkswagen Group zijn er dus zeker nog mogelijkheden en lijken mensen met een lopende bestelling niet zomaar achter het net te vissen. Ook bij Stellantis ziet het er vooralsnog goed uit. De importeur laat weten: "Vooruitlopend op de verhoging van de bijtelling hebben we de productie volumes van de e-versies verhoogd. Op dit moment is er daarom nog beschikbaarheid bij de dealers en ook nog mogelijkheid om een nieuw te produceren versie af te leveren voor het einde van het jaar. Daarmee kunnen we nog steeds nieuwe orders leveren met 12 procent bijtelling." Overigens is er geen directe reactie van Fiat, dat ook onder Stellantis valt. Mogelijk geldt voor de Fiat 500e hetzelfde, alleen is navraag over de mogelijkheden bij de dealer zeker te adviseren.

Ford

Bij Ford zijn natuurlijk alle ogen gericht op de Mustang Mach-E. Om tekorten aan het einde van het jaar tegen te gaan, heeft Ford in Antwerpen een voorraad van dit model aangelegd. Volgens Ford gaat het om duizenden auto's in tal van verschillende uitvoeringen en kleuren. Via de website van het merk is te zien welke keuzes er zijn. "Er staan overigens veel meer auto’s in Antwerpen dan op de site staan. Dit komt omdat niet elke individuele auto op de site geplaatst wordt, maar alleen de verschillenden varianten. Stel je wilt een zwarte AWD met de Standard Range accu en een Technology pakket. Dan zie je er bij wijze van spreken één op de site maar het kan goed zijn dat er in werkelijkheid 100 in Antwerpen staan." Overigens is de topversie, de Mustang Mach-E GT, wel schaars.

Honda

Honda verwacht dat 'de meeste' Honda's E die in bestelling staan nog voor het einde van het jaar geleverd kunnen worden. Ook is er nog een beperkte voorraad om een Honda E uit te bestellen.

Hyundai

De Hyundai Ioniq 5 blijkt behoorlijk populair. Het Zuid-Koreaanse merk verwacht dat er dit jaar in totaal 'meer dan 2.000' exemplaren van geleverd zullen worden. Dat is dan wel aan mensen die er al eentje hebben besteld, want inmiddels ben je wel te laat voor 2021. "Wij hebben momenteel geen voorraad meer beschikbaar van de Ioniq 5 in 2021, als een klant nu een Ioniq 5 bestelt, dan is de verwachte levertijd eind maart/begin april," aldus de importeur. Wellicht is de Kona Electric nog een alternatief, want daarvan is nog wel een beperkte voorraad beschikbaar voor levering in 2021.

Jaguar

Wie een elektrische Jaguar wil rijden, is uiteraard op de I-Pace aangewezen. Daarover heeft de importeur goed nieuws voor wie erin geïnteresseerd is om er nog eentje voor de jaarwisseling op naam te zetten: "Voor dit model ervaren wij op dit moment geen directe uitdagingen qua levering (ca. 4 maanden) en ook niet met eventuele tenaamstelling voor eind 2021."

Kia

Over de levering van Kia's elektrische auto's is helaas niet heel veel concreets te zeggen, behalve dat mensen met een staande bestelling waarschijnlijk niet achter het net vissen. Kia verwacht dat 'de geplande aantallen worden gerealiseerd'. Het lijkt er dus wel op dat je inmiddels te laat bent als je nu nog voor het einde van het jaar een elektrische Kia wil bemachtigen.

Mazda

Voor Mazda geldt eigenlijk hetzelfde als voor diverse andere merken. Mazda verwacht namelijk dat de reeds in bestelling staande MX-30's dit jaar nog geleverd kunnen worden en daarbij geeft het aan dat er ook nog een beperkte voorraad is om dit jaar op kenteken te zetten.

Mercedes-Benz

Het is lastig te zeggen of je bij Mercedes-Benz inmiddels te laat bent of dat je nog voor het einde van het jaar een EQ-model in ontvangst kunt nemen. "Het elektro-offensief van Mercedes-EQ blijft topprioriteit. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat klanten hun nieuwe Mercedes-EQ zo snel mogelijk in ontvangst kunnen nemen," aldus de importeur. Mercedes-Benz verwacht dat ook de komende maanden de situatie nog 'volatiel' blijft. Het handigst is om direct bij Mercedes te informeren naar de mogelijkheden.

Nissan

Wie een elektrische Nissan heeft besteld met de wens om deze in december 2021 nog te ontvangen, zit vooralsnog goed. Ook verklaart de Nissan-importeur dat er nog voldoende Leafs leverbaar zijn uit voorraad, dus daar ook geen zorgen.

Polestar

Als puur elektrisch merk is het Polestar er natuurlijk alles aan gelegen om zich niet te verslikken in de overgang naar 16 procent bijtelling. Polestar komt in ieder geval de beloften die het heeft gedaan aan zijn klanten na, al zijn mensen die nu nog snel een Polestar willen voor het einde van het jaar wel te laat: "Klanten die een auto hebben besteld met een gewenste en door Polestar bevestigde levering in 2021, krijgen hun auto in 2021 geleverd. Polestar heeft geen vrije voorraad meer beschikbaar voor levering in 2021."

Renault en Dacia

Er lijkt ook geen man overboord bij Renault als het gaat om tijdige levering van elektrische auto's. De productie lijkt de vraag bij te kunnen benen, ook in het geval van de Dacia Spring. Belangrijke kanttekening hierbij is dat Renault wel afhankelijk is van wanneer er weer een nieuwe vracht binnenkomt of de auto's op tijd zijn voor registratie in 2021. Op het laatste moment nog je slag proberen te slaan kan dus wellicht in een teleurstelling eindigen.

Tesla

Bij Tesla hebben ze lange tijd de problemen vanwege het chiptekort weten te voorkomen en dus lijkt het erop dat de meeste bestelde Tesla's Model 3 en Model Y voor het einde van het jaar geleverd kunnen zijn. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om auto's uit voorraad geleverd te krijgen. Hiervoor geldt, net als bij de andere merken met voorraad, dat je hiervoor het beste bij het merk zelf kunt informeren naar beschikbaarheid.

Volvo

Wie reeds een Volvo XC40 Recharge of C40 Recharge heeft besteld, kan deze waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd krijgen. Dat hangt wel af van wanneer deze besteld zijn. Volvo houdt hierover contact met de dealers. Wil je er nu nog één bestellen, dan wordt deze wel pas volgend jaar geleverd.

Disclaimer: zoals eerder aangegeven is de gemelde beschikbaarheid een momentopname waarin inmiddels veranderingen kunnen zijn opgetreden. De hier weergegeven informatie is dus zeker geen garantie, maar geeft een globale indruk van de mogelijkheden. Voor specifieke mogelijkheden adviseren we je om het merk direct te benaderen.