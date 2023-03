Europese Commissie wil voor energietransitie meer mijnbouw in Europa

De Europese Commissie stelt met de nieuwe 'European Critical Raw Materials Act' voor om in Europa meer 'kritieke' grondstoffen voor de energietransitie te delven. Op die manier wil de EU minder afhankelijk worden van China, dat heel veel investeerde in landen waarin de winning van grondstoffen als kobalt en lithium - belangrijk voor het maken van accupakketten - nu vooral geschiedt.

"Ruwe grondstoffen zijn van essentieel belang voor de energietransitie", zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen, en dus moet de EU de aanvoer ervan veiligstellen. Om dat te doen, is het volgens de beleidsmakers van groot belang dat Europa niet te afhankelijk is van China. Geheel zelfvoorzienend zal de EU nooit worden (dat ziet de Commissie ook), maar een deel van de voor de energietransitie benodigde grondstoffen is ook uit Europese bodem te halen.

Daarom stelde de Europese Commissie op donderdag nieuwe doelen voor: 10 procent van de grondstoffen moet uit eigen bodem komen, 15 procent uit recycling, en 40 procent van de verwerking van gebruikte grondstoffen dient binnen de EU te gebeuren. Daarbij mag nooit meer dan 65 procent van de gebruikte hoeveelheid per soort grondstof uit een enkele ander land komen. Oftewel: zorg ervoor dat je voor (verwerkte) grondstoffen van buitenaf niet te sterk afhankelijk bent van een enkel ander land. De doelen dienen gehaald te worden vanaf 2030.

Mits ze goedgekeurd worden, althans. De NOS tekent op dat niet elke partij even overtuigd is van de positieve gevolgen ervan. De 'tegens' hebben te maken met de lokale sociale en milieutechnische gevolgen van mijnbouw, de 'voors' zijn blij dat er oog is voor het minder afhankelijk worden van de grondstoffen van niet per se bevriende landen. Het voorstel heeft namelijk meer oog voor de herkomst van grondstoffen: de materialen die wél van buiten de EU komen, moeten zo veel mogelijk worden ingekocht bij 'gelijkgestemde' landen.

Volkswagen investeert in mijnbouw

Vrijwel gelijktijdig met de publicatie van de nieuwe plannen in de Europese Commissie, maakt Reuters bekend dat Volkswagen ook voornemens is te investeren in mijnbouw. Het merk wil met PowerCo een van de grootste accucelproducten ter wereld worden. Om zijn eigen accukosten te kunnen drukken én om te leveren aan andere merken. Het is nog onduidelijk in welke landen Volkswagen overweegt te investeren in mijnbouw, maar de keuze past volgens Reuters in een trend: steeds meer fabrikanten willen de beschikking over schaarse grondstoffen veiligstellen, waar eerder meer werd vertrouwd op de grondstoffensector zelf.

Naar verluidt is Volkswagen al in gesprek met mijnbouwbedrijven in Canada. Wel een 'gelijkgestemd' land, maar geen Europese. Of Volkswagen ook mijnbouw in Europa overweegt, wilde Thomas Schmall (bestuurslid van Volkswagen Group) niet prijsgeven.