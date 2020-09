Europese autoverkopen zakken weer terug

De verkoop van nieuwe auto's in Europa is in augustus duidelijk teruggezakt ten opzichte van juli. Ook vergeleken met vorig jaar valt het lager uit, al mag dat geen verrassing heten.

In augustus zijn er in de Europese Unie 769.525 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is een afname van 18,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese associatie van autofabrikanten ACEA. Het is een opvallende terugval na een vrij goede maand juli. Toen werd er slechts een min van 5,7 procent opgetekend vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. Hoewel augustus van oudsher een matige maand is qua verkopen lijkt het terugveren van de Europese markt na de lockdowns nu dus enigszins te stokken.

Ook in Nederland was augustus een opvallend slechte maand. Waar in juli zelfs nog een toename van 4 procent in de verkopen werd genoteerd, ging de verkoop van nieuwe auto's in augustus met 21,5 procent achteruit ten opzichte van augustus vorig jaar. 26.461 nieuwe auto's kregen vorige maand een Nederlands kenteken.

Hoewel na een korte opleving in juli (ook over de hele EU gezien) het nu weer terugzakt, is het nog lang niet zo erg als eerder dit jaar. In maart werd er in de Europese verkopen een afname van 55,1 procent opgetekend, gevolgd door -76,3 procent in april, -52,3 procent in mei en -22,3 procent in juni. Over het hele jaar gezien gaat het tot nu toe om een afname van 32 procent. In totaal werden er dit jaar 6.123.582 nieuwe auto's geregistreerd in de EU, bijna 2,9 miljoen minder dan vorig jaar in die periode.

Merken

BMW en Volvo worden op Europees niveau tot op heden relatief het minst hard geraakt dit jaar. BMW ziet de verkopen tot op heden 20,2 procent lager uitkomen dan vorig jaar, Volvo 20,5 procent. Van de grootste spelers in Europa worden Fiat Chrysler en PSA Groupe met respectievelijk 38,4 en 38,3 procent krimp het hardst geraakt, over de eerste acht maanden gezien. Vooral Opel/Vauxhall heeft het zwaar, met een verkoopdaling van 50,7 procent. De allergrootste daling is echter te zien bij Smart, dat dit jaar tot op heden maar liefst 84,6 procent minder auto's verkocht dan vorig jaar.