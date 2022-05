Europese autoverkopen in april bar slecht

In de Europese Unie zijn in april bijna 21 procent minder auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) vrijgeeft.

Er zijn in de Europese Unie in april 684.506 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat lijkt heel wat, maar het waren er wel mooi 20,6 procent minder dan er in april 2021 op kenteken werden gezet (862.443 stuks). Volgens brancheorganisatie ACEA zijn er sinds het de Europese registratiecijfers bijhoudt niet eerder zo weinig nieuwe personenauto's in april geregistreerd als dit jaar, met uitzondering van 2020.

De cijfers van april brengen het totaal aantal dit jaar geregistreerde nieuwe personenauto's op 2.930.366 stuks. Daarmee blijft 2022 al 14,4 procent achter bij 2021. In de eerste vier maanden van vorig jaar werden in de Europese Unie namelijk 3.422.714 nieuwe personenauto's gekentekend. In Nederland viel in april een daling van 7,4 procent van het aantal registraties waar te nemen. Daar kwam de Nederlandse markt nog redelijk goed mee weg, want in landen als Oostenrijk, Denemarken en Finland liep de procentuele daling in april tegen de 30 procent. In Litouwen en Italië betrof de daling van het aantal nieuwe registraties achtereenvolgens zelfs 33 en 34,9 procent. Toch zijn er ook EU-landen waar juist meer auto's werden gekentekend dan vorig jaar. In Roemenië werden in april 23 procent meer nieuwe auto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. In Ierland en Kroatië werden achtereenvolgens 10 en 2,7 procent meer nieuwe auto's gekentekend.

In de Europese Unie zette Volkswagen in april de meeste auto's weg (71.688 stuks). Dat is toch ruim 30 procent minder dan in april 2021. Na Volkswagen was Toyota met 48.917 registraties het populairste merk van Europa (-2,6 procent). Op plek drie vinden we BMW (42.130 stuks, -14,6 procent). Peugeot sluit op plek vier aan met 39.845 registraties (-36,1 procent), op de voet gevolgd door Mercedes-Benz, dat met 39.835 registreerde personenauto's (-20,2 procent) op plek vijf eindigt. Op de zesde positie vinden we Kia (38.919 stuks, +14,7 procent) en de zevende plek was voor Renault (36.196 auto's, -30 procent).

Over de eerste vier maanden van dit jaar gerekend vallen er stevige klappen. De Volkswagen Group is met 720.385 geleverde auto's het grootste concern, maar zag zijn registraties wel met 18 procent dalen. De registratieteller van Stellantis staat dit jaar op 596.968 stuks, 26 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Jaguar Land Rover pinkt de meeste verkooptranen weg. Het concern zette in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 35 procent minder auto's op kenteken dan in dezelfde periode vorig jaar. De zustermerken Hyundai en Kia hebben weinig reden tot klagen. In de eerste vier maanden van dit jaar lopen de registraties van beide merken samen met 281.456 stuks bijna 14 procent voor op die van vorig jaar rond deze tijd.