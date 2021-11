EU wil garantie voor levensduur accu elektrische auto

Of een elektrische auto écht duurzaam is, hangt uiteraard af van hoelang je ermee kunt doen. Dat hangt vervolgens natuurlijk voor een groot deel af van de levensduur van de accu. Verschillende autofabrikanten geven al garanties voor de levensduur van een accu. Neem bijvoorbeeld Tesla, dat voor de Model S en Model X over de eerste acht jaar óf 240.000 km garandeert dat de accu 70 procent van zijn capaciteit houdt. Bij de Model 3 ligt dat, afhankelijk van de versie, op acht jaar en 160.000 km of 192.000 km. Een dergelijke garantie wil onder meer de Europese Unie bij alle elektrische en hybride auto's zien.

Onder meer Automobilwoche bericht dat dit is afgesproken op het World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations van de VN. De Europese Unie, maar ook de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea, zijn het er naar verluidt over eens geworden. Autofabrikanten dienen volgens het wetsvoorstel te garanderen dat accu's in vijf jaar tijd óf 100.000 km (wat er eerder komt) niet meer dan 20 procent capaciteit mogen verliezen. Na acht jaar of 160.000 km mag de degradatie niet meer dan 30 procent zijn. Er volgt begin volgend jaar nog een nationale stemronde en dan kan dit in 2023 in de praktijk worden gebracht in de landen die ermee instemmen.