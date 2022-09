Elon Musk: Tesla Cybertruck kan varen

Nu de Rivian R1T en Ford F-150 Lightning op de markt zijn en verschillende concurrenten zijn aangekondigd, blijft de vraag waar de Tesla Cybertruck blijft. Of ‘drijft’, want dat kan de bizar ogende pick-up kennelijk ook.

“De Cybertruck zal waterdicht genoeg zijn om kortstondig als boot te fungeren, zodat hij rivieren, meren en zelfs zeeën kan oversteken die niet te woelig zijn”, zegt Tesla-topman Elon Musk op – hoe kan het ook anders – Twitter. Hoe een voertuig ‘kortstondig’ als boot kan fungeren en toch in staat kan zijn om een zee te doorkruisen weten we niet, maar wellicht doelt Musk op baaien en andere uitlopers. Even later wordt de doelstelling nog even gespecificeerd: “Hij moet in staat zijn om van Starbase naar South Padre Island te komen door het kanaal te doorkruisen”, zegt de spraakmakende Tesla-baas.

Om te begrijpen hoe dat zit, moeten we even inzoomen. South Padre Island is het zuidelijkste stuk van een landstrook die als een soort natuurlijke barrière voor de kust van Zuid-Texas ligt. Er is ook een dorpje met deze naam. Net ten zuiden van dit eiland, dat overigens wel met een brug bereikbaar is, ligt Starbase, een lanceerbasis en rakettenfabriek van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Om van Starbase naar het prettig bewoonbare South Padre Island te komen, is een flinke omweg vereist. Er ligt namelijk een haven met een fors kanaal in de weg, zodat het drie kwartier duurt om over de weg een plaats te bereiken die hemelsbreed zo’n 10 kilometer verderop ligt. Of Musk voor deze plaats mikt op een file van drijvende Cybertrucks in de ochtend- en avondspits, weten we niet. Dat de Tesla Cybertruck iets van amfibische kwaliteiten heeft, is uiteraard wel interessant. We wachten af!

De Tesla Cybertruck werd al in 2019 gepresenteerd, voordat concurrenten met elektrische pick-ups op de proppen kwamen. De auto valt op met zijn ronduit bizarre koets en heeft geheel in Tesla-stijl uiteraard ook bizarre specificaties en 'party tricks'. Ondertussen wachten we echter al heel lang op de productiestart, al kregen we via schimmige wegen nog wel eens een meer productierijpe versie van de Cybertruck te zien. Zoals het er nu uitziet, gaat de productie in de zomer van 2023 van start.