Elektrische Volvo XC40 krijgt nieuwste Android-infotainment

Het nieuwe infotainmentsysteem is geheel door Google ontwikkeld en is voorzien van het Automotive OS-platform van Android. Volvo is daarmee de eerste fabrikant die een samenwerking met Google aangaat voor het infotainmentsysteem. Achter het centrale scherm in de middenconsole van de elektrische Volvo XC40 gaat dit nieuwe systeem schuil. De bestuurder maakt hierdoor standaard gebruik van geïntegreerde mobiele apps als Google Maps en Google Assistent. Het nieuwe systeem leent zich daarnaast als eerste infotainmentsysteem van Volvo voor draadloze 'over the air' software-updates. Diverse muziek- en media-apps zijn volgens Volvo geoptimaliseerd voor het gebruik in de auto.

Via de Google Assistent is het mogelijk om via stembediening het een en ander te besturen. Zo is het mogelijk om via stemcommando’s de temperatuur te regelen, de navigatie in te stellen of Spotify te besturen. De navigatie met Google Maps biedt, net als bij de mobiele app, actuele verkeersinformatie.

De volledig elektrische XC40 wordt 16 oktober gepresenteerd. Schetsen laten zien dat Volvo weinig aan het ontwerp van de reguliere XC40 verandert. De nieuwe foto's van de binnenkant bevestigen deze vermoedens, want ook daar lijkt alles ongewijzigd. De Polestar 2 die afgelopen maart is gepresenteerd, was het eerste Zweedse product met het nieuwe infotainmentsysteem. Het is niet bekend of bijvoorbeeld de reguliere XC40’s vasthouden aan hun huidige systeem, of spoedig een update krijgen. Alle toekomstige Volvo’s worden in ieder geval met het nieuwe systeem uitgerust.