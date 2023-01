Elektrische toekomst voor 'Mazda 6'

Nederlander Martijn Ten Brink staat sinds 2021 aan het roer bij Mazda Motor Europe. Net als het merk zelf is hij behoorlijk openhartig over de toekomst van Mazda. Als we hem vragen of een 6-achtige, grotere sedan nog toekomst heeft, zegt hij: “Ja, maar laat die dan te zijner tijd op het elektrische platform verschijnen.”

Dat past bij de huidige trends. We concludeerden immers al eerder - en uitgebreid- dat de EV en de sedanvorm elkaar goed kunnen gebruiken. Of een toekomstige ‘Mazda 6’ - die naam is niet zeker – er ook weer als stationwagen komt, valt dan wel weer te betwijfelen. Mazda is wereldwijd actief en wil dat zoveel mogelijk met dezelfde auto’s doen, wat ook meteen verklaart waarom het merk niet in allerijl met een speciaal voor Europa ontwikkelde EV komt.

Voorzichtigheid

Mazda benadert de elektrische auto met veel voorzichtigheid. Met de MX-30 heeft het eigenzinnige merk sinds 2019 weliswaar een leuk rijdende EV in huis, maar qua actieradius houdt het bepaald niet over. Sinds kort is daar een oplossing voor in de vorm van de Mazda MX-30 R-EV, maar die auto heeft voor zijn bereik van 600 kilometer wel weer een benzinegestookte Wankelmotor nodig.

Modulair

Toch gelooft Mazda wel degelijk in de EV, ook voor langere afstanden. Ten Brink bevestigt de eerder aangekondigde plannen, die stellen dat er in 2025 een modulair EV-platform komt dat voor auto’s in alle segment kan worden gebruikt.

Die auto’s worden vanaf dat jaar achter elkaar (“de een na de ander”) geïntroduceerd, maar zullen dan wel voorlopig náást Mazda’s met verbrandingsmotoren worden gevoerd. Ten Brink: “We weten nu al dat we toch doorgaan met de bestaande multi-solutions-platforms, al was het maar voor de landen waar de oplaadpunten er gewoon niet zijn”. Met ‘multi-solutions-platform’ doelt Mazda’s Europese baas op de technische bases die nu ook worden gebruikt. Die zijn geschikt voor benzinemotoren, dieselmotoren, hybrides én elektrische aandrijving, maar dan wel met een beperkt bereik en/of met een Wankelmotor als range-extender. In die laatste categorie lijkt het niet bij de MX-30 te blijven, al is het nog te vroeg om te zeggen in welke modellen we dit concept nog meer kunnen verwachten.

Mazda verdeelt zijn huidige productportfolio op platformbasis in twee delen, die Ten Brink simpelweg omschrijft als ‘Small’ en ‘Large’. Met die laatste wordt het achterwielaangedreven platform van de CX-60 en diens toekomstige derivaten CX-70 (vijfzitter Noord-Amerika), CX-80 (drie zitrijen voor Europa) en CX-90 (drie zitrijen Noord-Amerika) bedoeld. De rest van het gamma staat dus op de kleinere basis, waarbij de kleine én achterwielaangedreven MX-5 even niet wordt meegerekend.

Achterwielaangedreven CX-5?

Eén auto zit tussen beide categorieën in: de CX-5. De populairste Mazda ter wereld is als ‘middelmaatje’ niet groot en niet klein en kan volgens Ten Brink dus"‘naar een van de twee bewegen in de toekomst". Dat bevat niets concreets, maar betekent wel dat een achterwielaangedreven CX-5 (of CX-50?) zeker niet uitgesloten is.

Tussen de regels door maakt Ten Brink overduidelijk dat Mazda ondanks alle aanstaande veranderingen bovenal lekker zichzelf wil blijven. Het merk heeft een unieke positie verworven in autoland, lijkt redelijk tevreden met zijn plek als relatief klein buitenbeentje en kan zélf niet eens benoemen of het zichzelf als een premiumspeler ziet (CX-60!) of niet. Het doet, kortom, lekker wat het zelf wil, zonder zich al teveel aan te trekken van de rest.