Elektrische Skoda Enyaq iV vanbinnen te zien

1 september is de dag waarop Skoda de Enyaq iV aan de wereld voorstelt, een volledig elektrische cross-over waarvan het merk nu een tweetal nieuwe afbeeldingen vrijgeeft. Op de nieuwe platen geeft Skoda prijs hoe het binnenste van zijn nieuwe EV gaat worden vormgegeven.

Het zal niemand verrassen dat het binnenste van de Enyaq iV sterk lijkt op dat van de Vision iV, het vorig jaar in Genève gepresenteerde studiemodel. Daarmee gaf Skoda al een behoorlijk nauwkeurig beeld van wat men van een uiteindelijke productieversie mag verwachten. We zien een vrij minimalistisch ogend dashboard met centraal op de middenconsole een breed display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Ook achter het stuurwiel een scherm, een kleiner exemplaar dat uiteraard als instrumentarium fungeert. Ook de Enyaq iV krijgt een tweespaaks stuurwiel, al oogt het exemplaar in het productiemodel net even iets gebruikelijker dan de hoepel in de Vision iV.

Afmetingen

De Enyaq iV staat net als een hele reeks op stapel staande EV's van de Volkswagen Groep op het modulaire en speciaal voor elektrische auto's bestemde MEB-platform. De SUV-achtige is 4,65 meter lang en 1,62 meter hoog. Daarmee is -ie een stuk langer dan de reeds genoemde ID.3 van Volkswagen (4,26 meter). In de lengte overtreft de Enyaq iV de Nissan Qashqai met maar liefst 28 centimeter. De wielbasis komt met 2,77 meter overeen met die van zijn hatchbackbroer uit Wolfsburg. Achterin kan de Enyaq iV 585 liter aan spul meezeulen, daarmee doet de elektrische Tsjech slechts iets onder voor de Octavia Combi (610 liter).

Specificaties

De elektrische Tsjech komt in diverse configuraties op de markt. De basisversie krijgt een 52 kWh accupakket in combinatie met een 148 pk sterke elektromotor. Die variant, die 340 WLTP-kilometers ver moet komen op een lading, krijgt nog een variant met een 58 kWh accupakket en een met een 77 kWh accupakket. Die hebben respectievelijk een 179 pk elektromotor en een 204 pk sterk elektrisch hart. Van de 77 kWh-variant kom in twee vierwielaangedreven varianten. Zo komt er een 80X met een totaalvermogen van 265 pk en een RS-topper die 306 pk sterk is. De actieradius van deze twee versies ligt op 460 km.

Aan het eind van dit jaar rollen de eerste exemplaren van de Enyaq iV uit Skoda's fabriek in thuisstad Mladá Boleslav. Begin volgend jaar staat de EV bij de Nederlandse dealers.