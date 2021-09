Elektrische Rolls-Royce komt eerder dan je denkt

Rolls-Royce heeft tot op heden altijd ietwat terughoudend gereageerd op volledig elektrische auto's. Het merk heeft uiteraard wel eerder iets gezegd over de komst van een elektrisch model, maar die zou "dit decennium" gepresenteerd worden wanneer alle elementen van die auto voldoen aan "de eisen die Rolls-Royce er op technisch en esthetisch vlak aan stelt". Dat laatste klinkt wellicht net wat heftiger dan het daadwerkelijk betekent, maar dolenthousiast heeft Rolls-Royce over de EV nooit geklonken. Rolls-Royce stuurt platen de wereld in waarin het uiteenzet wat het op elektrisch vlak in het verleden heeft uitgespookt, en kondigt daarbij aan dat het morgen het 'nieuwe hoofdstuk' in de elektrische geschiedenis van het merk presenteert.

Dat wijst er waarschijnlijk op dat Rolls-Royce morgen een volledig elektrisch model presenteert, of in ieder geval een duidelijkere visie op zijn eerste moderne elektrische auto belicht. Wat we daarvan moeten verwachten? Het is in theorie niet ondenkbaar dat we iets van de techniek van de op stapel staande BMW i7, de elektrische versie van de nog te onthullen nieuwe 7-serie, in de EV van Rolls-Royce gaan tegenkomen. In 2011 liet Rolls-Royce met de 102 EX overigens al eens een volledig elektrische variant van de toen actuele Phantom zien, die echter nooit in productie is gegaan. In een recenter verleden liet Rolls-Royce de 103 EX zien, een wel heel futuristisch elektrisch aangedreven studiemodel dat in 2016 werd gelanceerd en waaraan Rolls' eerste EV mogelijk designelementen ontleent.

Lang verhaal kort: wat Rolls-Royce morgen precies laat zien, is nog eventjes in dikke nevelen gehuld.