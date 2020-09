Rolls-Royce komt met EV, maar 'totaal geen vraag naar'

Rolls-Royce verkoopt er geen auto minder om dat er nog dikke V12's in hun producten zitten. De schatrijke klanten kijken niet op of om naar de benzinetank en waren voorwaar geen Rolls gaan rijden als ze moeite hadden met de 'voetafdruk' van dergelijke auto's. Verder wordt door moederbedrijf BMW de CO2-uitstoot van Rolls-Royce gecompenseerd, dus Europese boetes worden op afstand gehouden. Kortom; er lijkt nog niet heel veel reden voor Rolls-Royce om snel over te stappen naar elektrische aandrijving.

Haast heeft men er dan ook absoluut niet mee, maar toch hangt er wat in de lucht. Aan Automotive News laat CEO Torsten Müller-Ötvös weten dat er 'nog dit decennium' een volledig elektrische auto van Rolls-Royce komt. De CEO bevestigt wederom dat er niet eerder al een tussenvorm komt in de vorm van deels geëlektrificeerde aandrijflijnen. Een volledig elektrische aandrijflijn is volgens de topman namelijk prima: "Het (elektrisch rijden, red.) is stil en krachtig en dat is de reden om in één stap van verbranding naar elektrificatie over te gaan." Müller-Ötvös legt daarbij uit dat er 'totaal geen vraag' naar EV's is vanuit het klantenbestand, maar dat Rolls-Royce toch wil inspelen op de dreigende afsluiting van binnensteden voor auto's met een verbrandingsmotor.

Om wat voor soort auto het gaat, is nog koffiedik kijken. De Ghost is onlangs aan een volledig nieuw hoofdstuk begonnen met een V12 in de neus en ook topmodel Phantom lijkt geen kandidaat om de verbrandingsmotor te verliezen. Wie weet komt Rolls-Royce met een (SUV naast de) Cullinan met een elektrische aandrijflijn. De Cullinan trekt immers de al wat minder traditionele Rolls-Royce-klanten aan en SUV's met een stekker zijn hot and happening. Voor het zover is, kun je ook al een Phantom V of Silver Cloud met elektromotor (foto 2, 3 en 4) kopen.