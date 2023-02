Elektrische Ram 1500 REV laat zich (bijna) helemaal zien

Zondag was het weer tijd voor de befaamde 'Super Bowl'. Die American Football-wedstrijd gaat altijd gepaard met enorme reclame-offensieven. Ram deed een duit in het zakje door de elektrische Ram 1500 REV te onthullen en deed dat in een wat bijzonder spotje over 'premature elektrificatie'. Niet te verwarren met een bijna gelijknamige situatie in de slaapkamer... De term is op zich wel toepasselijk, want de volledige presentatie van de Ram 1500 REV is voor later gepland.

Wel krijgen we de beoogde concurrent van de Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV en Tesla Cybertruck vanbuiten al goed te zien. Duidelijk is dat de Ram 1500 REV een behoorlijk eigen sausje overgoten krijgt ten opzichte van de reguliere 1500. De proporties zijn allemaal wat conventioneler dan bij het conceptmodel. NIet zo gek, want het lijkt 'simpelweg' te gaan om de elektrische versie van de reguliere RAM 1500. Verschillen zijn er natuurlijk ook. Zo krijgt de REV een geheel nieuwe neus aangemeten en zijn de achterlichten anders. Ze lopen door in de laadklep, net als bij de Ford F-150 Lightning. Die Ford verscheen in 2021 al en de Silverado EV vorig jaar, terwijl de volledige onthulling van de Ram 1500 EV waarschijnlijk nog tot eind dit jaar op zich laat wachten en de productie pas in 2024 begint.

Mogelijk staat de Ram 1500 REV al op Stellantis' nieuwe STLA Frame-basis, de voor grote elektrische pick-ups en SUV's bestemde, nieuwe modulaire STLA-platformfamilie. Die mag aardig wat in zijn mars hebben, wil de Ram 1500 REV de genoemde Chevrolet Silverado en Ford F-150 Lightning van repliek kunnen dienen. Denk dan aan een topmodel met pakweg 600 tot 700 elektro-pk's, dat meer dan 4 ton mag trekken. Later dit jaar weten we meer en krijgen we ook het binnenste van de elektrische pick-up uitgebreider te zien.