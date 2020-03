Elektrische Porsche Macan komt in 2022

Porsche heeft in zijn jaarverslag meer laten weten over de komst van twee nieuwe elektrische modellen. We wisten al dat ze kwamen, maar nu is ook bekend wanneer we de elektrische Macan en de Taycan Cross Turismo ongeveer kunnen verwachten.

Porsche slingert een 102 pagina's tellend jaarverslag online waarin het onder meer vrijgeeft dat 2022 het jaar is dat we een volledig nieuwe Porsche Macan kunnen verwachten. In februari vorig jaar meldde Porsche al dat de straks volledig nieuwe Macan alleen beschikbaar komt met elektrische aandrijflijnen en dat maakt het straks, naast de Taycan, tot het tweede lid van de Porsche-familie dat alleen als EV te krijgen is. De nieuwe Macan komt op het Premium Platform Electric (PPE) te staan, een basis die dus nieuwe is dan het J1-platform waar de Taycan op is geplaatst.

Dat brengt ons op de Taycan, want ook over die elektrische Porsche is nieuws te melden. Met de Mission E Cross Turismo liet Porsche al weten dat het de Taycan-familie zou uitbreiden met een tweede model. Porsche bevestigt nu dat die variant eind dit jaar wordt gepresenteerd, het gaat om een auto die Porsche aanduidt als de Taycan Cross Turismo. Opvallend is dat Porsche de auto omschrijft als het eerste derivaat dat aan de Taycan-familie wordt toegevoegd.

Dat bevestigt onze vermoedens dat de Cross Turismo niet de enige nieuwe variant van de Taycan gaat zien. Op eerdere spionagefoto's hebben we namelijk de Taycan Cross Turismo gezien, compleet zaken als kunststof wielkastranden en een iets grotere bodemspeling, maar ook een Turismo-variant die niet van die uiterlijke opsmuk was voorzien. Wij verwachten dan ook dat Porsche op termijn ook met een Taycan Sport Turismo komt, de niet-Crossversie dus.