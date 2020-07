Elektrische Nissan Ariya klaar voor debuut

Over enkele dagen stelt Nissan een volledig nieuw model aan de wereld voor: de Ariya. Die productieversie van het vorig jaar tijdens de Tokyo Motor Show getoonde gelijknamige studiemodel wordt een volledig elektrische SUV-achtige die naast de Qashqai een plekje in het Nissan-gamma krijgt. Nissan kiest dus voor een los elektrisch model in het Qashqai-segment in plaats van voor een elektrische versie van de Qashqai zelf.

In deze nieuwe teaservideo zijn een aantal details van de volgende week te onthullen Ariya te zien. Zo zien we onder meer dat de auto beschikbaar komt met bijzonder vormgegeven en in twee kleuren uitgevoerd lichtmetaal. Dat tweekleurige thema lijkt overigens uitgestort te worden over de gehele auto. De Ariya krijgt ogenschijnlijk in het zwart uitgevoerde delen in de bumper, zwarte wielkastranden, zwarte inzetstukken bij de dorpels, in het zwart uitgevoerde buitenspiegelkappen en een zwart dak. In de nieuwe teaservideo zien we ook een wit exemplaar waarvan het dak wél in carrosseriekleur is gespoten. De aflopende daklijn van het model lijkt daarbij geaccentueerd te worden door een zilverkleurige chroomstrip. De opvallende dakspoiler van de concept-car lijkt de overstap naar de productieversie van de Ariya te overleven.

Als ook het interieur van de Ariya Concept nagenoeg intact de transformatie naar het productiemodel overleeft, dan kun je uitgaan van een binnenste dat relatief minimalistisch is vormgegeven. Volgende week weten we alles over de Nissan Ariya, dan geeft het merk alle informatie - inclusief de technische specificaties - van de elektrische SUV vrij.