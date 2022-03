Elektrische Maserati Grecale Folgore gesnapt

Onlangs gaf Maserati de eerste duidelijke afbeeldingen vrij van de GranTurismo Folgore, een volledig elektrische variant van de nog te verschijnen nieuwe GranTurismo. Die foto's gingen hand in hand met een interessante aankondiging. Vanaf 2025 heeft Maserati namelijk van elke auto die het levert ook versie met een elektrische aandrijflijn in het aanbod en vanaf 2030 is het bij het merk helemaal over en uit voor de verbrandingsmotor. Maserati trekt zeer binnenkort het doek van de Grecale, een nieuwe SUV die een stapje onder de Levante een plaatsje krijgt in de pikorde van Maserati. Bovenstaande betekent dus ook dat er van de Grecale een elektrische Folgore-versie komt. Het is die Maserati Grecale Folgore die we je op een nieuwe set spionageplaten al kunnen laten zien.

Technische specificaties van de Grecale Folgore op deze foto's zijn tot op heden niet bekend, maar dat het een EV betreft staat buiten kijf. De auto heeft hetzelfde camouflageprintje als de op de foto's tevens zichtbare GranTurismo Folgore en is van de bekende waarschuwingsstickers voorzien die je vaker op een elektrisch testmodel ziet. Nog niet overtuigd? Kijk dan eens naar de achterkant van deze Grecale, daar schitteren uitlaateindstukken namelijk door afwezigheid.

De 4,85 meter lange Grecale - die zo'n 15 centimeter korter is dan de Levante maar en ongeveer net zoveel langer is dan de Alfa Romeo Stelvio - komt waarschijnlijk eerst met verbrandingsmotoren op de markt. We weten al dat de auto met een 300 pk en 450 Nm sterke mild-hybride 2.0 beschikbaar komt. Reken daarnaast ook op de komst van een sportievere Trofeo-achtige uitvoering.