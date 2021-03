Elektrische Kia EV6: meer dan 510 km actieradius

De Kia EV6 luidt een nieuw tijdperk in voor de Koreanen. Het is de eerste puur als elektrisch model ontwikkelde auto van het merk. De EV6 introduceert niet alleen een frisse designtaal maar ook een nieuw modulair platform. Hij komt meer dan 510 kilometer ver op één acculading en krijgt onder meer een heftige GT-uitvoering met 585 pk. Naar verwachting staat hij in september bij de dealers.

Highlights Kia EV6

Elektrische cross-over van formaat Jaguar I-Pace

Nieuw modulair platform én nieuw design

Actieradius: tot ruim 500 kilometer

Ook als 585 pk sterke GT-versie

In september in Nederland verwacht

Kia timmert op EV-gebied al een poosje lekker aan de weg. De elektrische e-Niro is ons land een doorslaand succes gebleken, maar de EV6 is een auto van een heel andere orde. Waar de e-Niro op een platform staat dat ook gebruikt wordt door z'n hybride- en plug-in hybride broertjes, is de basis van de EV6 volledig toegespitst op elektrische aandrijflijnen. Net als de Hyundai Ioniq 5 staat hij op het splinternieuwe E-GMP-platform, een modulaire basis waarop in de toekomst nog tal van andere elektrische auto's van de merken komen te staan.

De Kia EV6 is 4,68 meter lang en heeft een zeer riante wielbasis die 2,9 meter bedraagt. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee weliswaar tien centimeter korter dan die van de technisch vrijwel identieke Hyundai Ioniq 5, maar wel mooi 8 centimeter groter dan die van de Sorento. De totale wagenlengte bedraagt zo'n 4,65 meter en daarmee is de EV6 net als de Ioniq 5 wat formaat betreft vergelijkbaar met de Jaguar I-Pace.

Design

We beginnen met het design, dat is namelijk net zo eigenwijs als dat de techniek van de Kia EV6 interessant is. De elektrische cross-over is namelijk getekend volgens de nieuwe 'Opposites United'-designfilosofie. Dat is meer dan slechts een term die marketingtechnisch lekker bekt. De EV6 heeft een front dat het merk Digital Tiger Face noemt en dat in feite een evolutie is van het Tiger Nose-design dat Kia's de laatste jaren kenmerkte. De EV6 heeft een rond aflopende en relatief laag eindigende neus waarin opvallende koplampen zijn verwerkt. De scherp gelijnde units hebben zowel eronder als erboven led-dagrijverlichting die is opgebouwd uit kleine segmentjes. Tussen de kijkers zit het opgefriste merkembleem. Dat is niet voor niets, de EV6 staat namelijk symbool voor 'het nieuwe Kia'.

De daklijn loopt ietwat af en eindigt in een achterspoiler met eronder een vrij vlak liggende achterruit. Dé visuele attractie is het design van de achterlichten. Hoewel de EV6 zoals de actuele designmode dicteert een over de gehele breedte van het achterste lopende ledstrip heeft, waait Kia niet zomaar mee met die designtrend. De achterlichten lopen namelijk diagonaal omlaag richting de wielkastranden, in een lijn die vervolgens voorbij het wiel weer wordt opgepikt en voortvloeit in de dorpels. De led-achterlichten zelf zijn opgebouwd uit kleine streepjes. Meer designvernuft: de achterlichten lopen aan de onderkant over in boemerangvormige achteruitrijlichten, die op hun beurt weer zijn samengesmolten met een chroomstrip die over de hele breedte van de achterkant loopt. Origineel en gewaagd.

Motoren en techniek

De Kia EV6 deelt het gros van zijn techniek met de Hyundai Ioniq 5, maar is niet geheel identiek. Op de internationale leveringslijst staan een 58 kWh en een 77,4 kWh accupakket, die met zowel achter- als vierwielaandrijving te combineren zijn. De EV6 met het 58 kWh pakket komt in Nederland echter niet als 235 pk sterke vierwielaandrijver op de markt. Rouwig hoef je daarom niet te zijn, de keuze is namelijk nog altijd reuze.

De EV6 met 58 kWh-accu heeft een 169 pk elektromotor op de achteras die 350 Nm levert. De actieradius geeft Kia nog niet vrij. Reken op een 0-100-sprint in zo'n 7,5 seconden, al volgen uitgebreide specificaties pas in een later stadium.

De versies met het 77,4 kWh accupakket komen logischerwijs een stuk verder dan de EV6 met 58 kWh-accu, maar zijn ook nog eens krachtiger. De achterwielaangedreven EV6 met de grootste batterij heeft een 229 pk en 350 Nm elektromotor en komt iets meer dan 510 kilometer ver op één lading. De achterwielaangedreven Ioniq 5 met 77,4 kWh-accu is met 218 pk iets minder sterk. De vierwielaangedreven EV6 met 77,4 kWh is maar liefst 325 pk en 605 Nm sterk en zoemt in 5,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Dat het allemaal nog een tandje heftiger kan, bewijst Kia met de vierwielaangedreven EV6 GT. Deze topversie heeft twee samen 585 pk en 740 Nm sterke elektromotoren die hem in 3,5 seconden naar de 100 km/h katapulteren. Daarmee stoot de EV6 GT de Kia Stinger GT met 366 pk sterke 3.3 T-GDI V6 van de troon als snelst accelererende Kia ooit. De topsnelheid van de EV6 GT is met 260 km/h minstens zo indrukwekkend, zeker voor een EV. Hij heeft de 77,4 kWh accu in zijn bodem, waaruit hij naar verwachting minder kilometers perst dan de overige uitvoeringen. Kia geeft deze sportieve topversie onder meer een elektronisch sperdifferentieel. Afhankelijk van de gekozen versie kan de EV6 tot 1.600 kilo trekken. Wel moet je dan nog minstens 35 procent accucapaciteit hebben.

Laden en laten laden

Dankzij zijn nieuwe technische basis kan de Kia EV6 overweg met 400v- en 800v-laadstructuren, zonder dat daarvoor speciale adapters nodig zijn. Het levert de Koreaan in theorie bijzonder korte laadtijden op. Aan een 350 kW-lader is het accupakket van de EV6 in 18 minuten van 10 tot 80 procent vol te pompen met stroom. In nog geen 4,5 minuut is er genoeg stroom geladen voor zo'n 100 kilometer rijbereik. Ook interessant: hij kan bi-directioneel laden. Via een V2L-aansluiting (Vehicle to Load) zijn apparaten als laptops, maar ook andere auto's op te laden met een maximum laadvermogen van 3,6 kW. Hiervoor zit aan de buitenkant een aansluiting, maar ook bij de achterbank.

Interieur

De eerste ...

Het interieur belooft dankzij de 2,9 meter lange wielbasis behoorlijk ruim te zijn. Aan bagageruimte in ieder geval geen gebrek. De inhoud achterin bedraagt 520 liter. Gooi je de achterbank plat, dan heb met met zo'n 1.300 liter helemaal een zee aan ruimte. Ook onder de 'motorkap' is een opbergruimte. Deze zogeheten frunk heeft in de achterwielaangedreven EV6 een inhoud van 52 liter en slokt in de vierwielaangedreven versie 20 liter op. Het interieur oogt minder onconventioneel dan de buitenkant, maar dat wil niet zeggen dat Kia er geen werk van heeft gemaakt. Zo oogt het dikke tweespaaks stuurwiel lekker eigenwijs en plaatst Kia erachter een enorm gebogen display waarin het 12-inch instrumentarium én het 12-inch grote infotainmentsysteem in zijn verwerkt. Meer dan de ventilatieroosters, die optisch over de gehele breedte van het dashboard lopen, en een paneel met aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback voor onder meer de klimaatregeling vinden we er niet. In de middenconsole zitten bekerhouders, maar ook de startknop, een inductielader én een draaiknop om de gewenste rijrichting te kiezen zijn er in verwerkt. Meer verwennerij komt in de vorm van een head-updisplay dat zijn informatie direct voor de bestuurder projecteert.Ook wat veiligheidssystemen lijkt het wel snor te zitten. Kia geeft de EV6 een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen dat onder meer Safe Exit Assist, Lane Following Assist, Remote Parking Assist en Highway Driving Assist 2 bevat. Met dit laatste systeem is hij in staat zich in het midden van de rijbaan te houden terwijl de auto ook automatisch afstand houdt tot de voorligger. De EV6 haalt zelfs zelfstandig in als je de richtingaanwijzer inschakelt.

... maar niet de laatste. De modelnaam EV6 van Kia's nieuwste elektrotopper wijst er op dat het merk voor zijn op stapel staande elektrische types een afwijkende naamstrategie hanteert. Alle EV's krijgen 'EV' in hun naam, gevolgd door een getal dat de plaatsing in het gamma aangeeft. Tegen 2026 heeft Kia zeven volledig nieuwe EV's op het E-GMP op de markt gebracht, waaronder deze EV6. Niet elke nieuwe EV van het merk volgt de EV6-naamgeving. Zo komt er een nieuwe Niro, die behalve als hybride ook weer als elektrisch model leverbaar wordt. In totaal komen er vier nieuwe EV's op een platform te staan dat ook geschikt is voor verbrandingsmotoren. Omstreeks 2025 moet 20 procent van alle wereldwijd verkochte Kia's helemaal elektrisch zijn.

De Kia EV6 wordt straks gebouwd in de Huwasung-fabriek in Zuid-Korea en komt naar verwachting in september op de Nederlandse markt. Prijzen zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie. Begin april is de Kia EV6 in ieder geval al te pre-reserveren. Dat biedt je de mogelijkheid als een van de eersten een bestelling te plaatsen als de prijzen eenmaal zijn vrijgegeven.