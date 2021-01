Elektrische Ioniq 5 voor het eerst te zien

De naam Ioniq kom je vanaf later dit jaar niet langer alleen achterop het bekende Hyundai-model tegen dat met een hybride, plug-in hybride en elektrische aandrijflijn leverbaar is. Submerk Ioniq doet namelijk zijn intrede, waarmee Hyundai zich volledig richt op elektrische modellen. De Ioniq 5 is de eerstgeborene en van die elektrische hatchback zijn nu de eerste teaserplaten vrijgegeven.

De Ioniq 5 is in feite de productieversie van de Hyundai 45 Concept die in september 2019 tijdens de IAA van Frankfurt debuteerde. Hyundai gaf eerder al aan dat die showauto sterk zou lijken op de uiteindelijke productieversie en die belofte lijkt te worden ingelost. De nieuwkomer lijkt namelijk als twee druppels water op de concept-car, al zijn er toch kleine verschillen. De koplampen zijn niet van het 'pixelige' soort, de voorbumper is anders van vorm en er zijn - uiteraard - zijspiegels, al maken die gebruik van kleine camera's. De Ioniq 5 staat op 20-inch lichtmetaal met een bijzonder en volgens zijn scheppers aerodynamisch ontwerp.

De achterlichten zijn net als die van de 45 Concept uit kleine ledsegmenten opgebouwd en centraal op de bips lezen we trots modelnaam 'Ioniq 5'. Opvallend is dat er toch Hyundai-logo's op de auto zitten. Ioniq lijkt daarmee meer een modelfamilie te worden in de geest van de EQA-modellen van Mercedes-Benz en de i-versies van BMW.

Techniek

De Ioniq 5 staat op het nieuwe modulaire E-GMP-platform van Hyundai en Kia, dat ook andere toekomstige elektrische modellen van houvast gaat voorzien. De Ioniq 5, die later in ieder geval gezelschap krijgt van de Ioniq 6 en 7, is zo'n 4,65 meter lang en wordt volgens eerder gelekte informatie in diverse varianten leverbaar. Er zou onder meer een vierwielaangedreven variant zijn die 'm dankzij zijn 313 pk in 5,2 seconden op de 100 km/h brengt. Die variant zou 450 WLTP-kilometers persen uit een 58 kWh accupakket. Een 73 kWh-versie zou het zelfs tot een rijbereik van 550 kilometer schoppen. Zeer behoorlijke cijfers, als ze althans op waarheid berusten. Daarnaast zou de Ioniq 5 in 5 minuten tot 100 kilometer actieradius kunnen snelladen.

In februari beleeft het productiemodel zijn publieksdebuut.