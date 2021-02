Elektrische Hyundai Ioniq 5 bijna te bestellen

Hyundai stelt op 23 februari een veelbelovend elektrisch model aan de wereld voor: de Ioniq 5. Die elektrische nieuwkomer, die toch als Hyundai Ioniq 5 en niet slechts als Ioniq 5 in de markt wordt gezet, is de eerste EV van Hyundai en Kia die op het nieuwe speciaal voor elektrische auto's bestemde E-GMP-platform komt te staan. Uit eerdere afbeeldingen viel al op te maken dat de auto zeer sterk gaat lijken op de warm ontvangen Hyundai 45 Concept die in 2019 in Frankfurt debuteerde. Goed nieuws voor wie behalve van het uiterlijk ook van het binnenste van dat studiemodel gecharmeerd was: het interieur volgt het ontwerp van dat van zijn conceptuele voorganger.

De Hyundai Ioniq 5 krijgt namelijk een interieur dat vrijwel net zo minimalistisch van opzet is als dat van de 45 Concept. Uiteraard zijn er enkele belangrijke verschillen. Zo lijkt het immense display dat zich achter het stuur bevindt, opgeknipt te zijn in twee schermen waar dat er bij de 45 Concept slechts één betrof. Onder het rechter display, dat als infotainmentsysteem fungeert, lijkt Hyundai een plateautje te hebben aangebracht. Daaronder nemen we een breed, strak vormgegeven knoppeneiland waar. Deze knoppen zaten bij de 45 Concept direct onder het scherm.

Het E-GMP-platform is zoals gezegd helemaal toegespitst op elektrische auto's. Dat betekent onder meer dat de basis een volledig vlakke vloer garandeert in de modellen die er gebruik van gaan maken. Volgens Hyundai is het interieur van de Ioniq 5 dan ook niet alleen opvallend ruim, maar ook behoorlijk flexibel. Zo is onder meer de complete middentunnel, die Hyundai het Universal Island noemt, verschuifbaar. In een krap parkeervak uitstappen aan 'de andere kant' is volgens Hyundai hierdoor een fluitje van een cent. Daarnaast wordt het binnenste afgewerkt met wat de Koreanen omschrijven als 'ecologisch vriendelijke' materialen. De stoelen zelf zijn elektrisch verstelbaar. De zittingen zijn zo'n dertig procent dunner dan conventionele exemplaren, wat de beschikbare ruimte voor de passagiers achterin ten goede moet komen. Achterin belooft het overigens allesbehalve krap te worden, aangezien de Ioniq 5 een relatief lange wielbasis krijgt.

Hyundai maakt al melding van een speciale introductieversie: de Project 45. Deze duidelijk naar de 45 Concept vernoemde variant is de eerste uitvoering van de Ioniq 5 die straks online is te reserveren. Er komen er slechts 3.000 exemplaren van beschikbaar. Nederland mag zich gelukkig prijzen, ons land behoort samen met Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tot de weinige landen waar de Hyundai Ioniq 5 Project 45 leverbaar wordt. De eerste exemplaren moeten al in de zomer van dit jaar in de showroom staan.

Specificaties

De Ioniq 5 is volgens eerder gelekte informatie zo'n 4,65 meter lang en komt in diverse varianten op de markt. Er komt onder meer een 315 pk sterke vierwielaangedreven variant die goed is voor een 0-100 km/h sprint in 5,2 seconden. Die versie zou 450 WLTP-kilometers persen uit een 58 kWh accupakket. Een 73 kWh-versie zou het zelfs tot een rijbereik van 550 kilometer schoppen. Zeer behoorlijke cijfers als ze op waarheid berusten. Het model krijgt in een later stadium gezelschap van de Ioniq 6 en 7.