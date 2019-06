Elektrische Ford Mustang naar Goodwood Festival of Speed

De Engelse start-up Charge Cars is tijdens het Goodwood Festival of Speed aanwezig met een wel heel interessante auto. Het bedrijf brengt namelijk een volledig elektrische Ford Mustang mee naar het jaarlijkse autofeest.

In november vorig jaar liet het Engelse Charge Cars al weten dat het druk in de weer was met de ontwikkeling van een volledig elektrische Mustang. Die auto is nu opnieuw gepresenteerd, maar wel met andere specificaties dan voorheen. Het gaat om een EV op basis van de eerste generatie Mustang. Althans, de auto maakt in ieder geval gebruik van originele maar grondig verbouwde Mustang-koetsen. De techniek die zich onder die klassieke carrosserieën schuilhoudt, is namelijk helemaal nieuw.

Charge Cars gaat naar eigen zeggen 499 exemplaren van zijn elektrische oer-'Stang produceren, auto's die stuk voor stuk minimaal zo'n € 340.000 gaan kosten. De specificaties zijn in ieder geval interessant. Het systeemvermogen, dat over alle vier de wielen wordt verdeeld, moet op zo'n 545 pk en 1.200 Nm liggen. Daarmee moet een sprintje naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) in net geen 4 tellen achter de rug zijn. Het accupakket heeft een capaciteit van 64 kWh, volgens Charge Cars voldoende voor een actieradius van 322 km/h. Heiligschennis of briljant?