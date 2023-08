Elektrische Cadillac Escalade IQ gespot

Als er in de autowereld een denkbeeldige as zou staan met elektrische auto’s aan de ene kant, dan vinden we de Cadillac Escalade vermoedelijk helemaal aan de andere kant. Daar gaat echter wat aan veranderen, want Cadillac werkt aan een volledig elektische versie van z’n iconische top-SUV. Die auto zien we hier.

De Cadillac Escalade heeft zijn weinig bescheiden segment niet uitgevonden – die eer gaat naar de Lincoln Navigator – maar is sinds zijn introductie tegen de eeuwwisseling wel een begrip in het Amerikaanse autolandschap. Sinds 2020 kennen we de vijfde generatie van het model, die net als al zijn voorgangers is gebaseerd op de Chevrolet Tahoe/Suburban (resp. ‘kort’ en lang) en de GMC Yukon.

De Cadillac Escalade IQ, zoals de elektrische Escalade officieel heet, werd onlangs al aangekondigd. In de toekomst zal deze auto ongetwijfeld ook weer zustermodellen krijgen van Chevrolet en GMC, maar voor nu trekt Cadillac in dit segment de elektrische kar. De Escalade IQ is namelijk niet zomaar een elektrische versie van de bestaande Escalade, maar een apart model naast de reguliere Escalade. Dat past goed binnen het beleid van moederbedrijf GM, dat immers ook een aperte elektrische Silverado voert naast de reguliere Silverado. De elektrische Cadillac Escalade komt op hetzelfde Ultium-platform te staan, waarvan ook de GMC Hummer EV gebruikmaakt. Dat betekent bijna als vanzelf dat de prestaties indrukwekkend zullen zijn. De Silverado is er bijvoorbeeld met 673 pk en 1057 Nm, de Hummer levert zelfs meer dan 1.000 pk. De stroom die nodig is om de luxueuze SUV in beweging te houden, komt straks uit accupakketten met capaciteiten tot tegen de 200 kWh.

Deze spionagebeelden laten alvast zien welke kant het opgaat met de Escalade IQ. We zien een nog altijd gigantische SUV, maar dan met een wat lagere en naar achteren toe iets aflopende daklijn. Wellicht kan dat bijdragen aan een iets minder hoog energieverbruik, maar het staat ook best chic. Als Cadillac straks net als bij de reguliere Escalade een kortere en een langere versie gaat leveren, hebben we hier ongetwijfeld te maken met die laatste. De forse overhang achter wijst daarop.

Het ‘IQ’ in de naam heeft natuurlijk niets te maken met de gelijknamige stads-Toyota, maar alles met de namen van andere elektrische Cadillacs. Die heten immers Celestiq en Lyriq, en dat thema zet Cadillac hier op een wat minder creatieve manier voort. Over een paar dagen weten we hoe de Cadillac Escalade er echt uitziet, want op 9 augustus trekt Cadillac het doek eraf. Best een klus, in dit geval.