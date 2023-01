Elektrische broer voor Ineos Grenadier op komst

Het hoge woord is eruit: er komt een elektrisch model naast de Ineos Grenadier. De offroader, die vooralsnog enkel met brandstofmotoren te bestellen is, krijgt gezelschap van een volledig elektrische terreinbeul op een andere basis. Het duurt alleen nog wel even.

Afgelopen najaar begon de productie van de Ineos Grenadier, het eerste model van Ineos Automotive. Een duidelijk op de oude Land Rover Defender geïnspireerde terreinauto die zijn kracht put uit 3.0 zes-in-lijns van BMW. Vooralsnog zijn het alleen benzine- en dieselkrachtbronnen die dienstdoen in de Grenadier, maar Ineos ziet ook heil in elektrische aandrijving. Daarover kwamen een jaar geleden de eerste geruchten naar buiten, nu wordt het iets concreter.

Een volledig elektrische Grenadier komt er niet, in 2026 verschijnt een elektrisch model naast de Grenadier. Dat verklaart commercieel directeur Mark Tennant in gesprek met het Australische Drive. Waarom geen elektrische Grenadier? Nou, Ineos grijpt naar een heel andere basis. De Ineos Grenadier staat op een ladderchassis, waar de nieuwkomer op een skateboard-EV-platform rust. Van wie die basis komt, laat Tennant nog in het midden. "We kijken natuurlijk wel of we het één en ander over kunnen nemen van de Grenadier, sommige onderdelen, maar hij krijgt geen laderchassis. Het wordt een skateboard omdat dat simpelweg de juiste weg is voor het rijbereik en andere mogelijkheden", aldus Tennant.

Komt er dan van de Grenadier helemaal geen versie met elektrische aandrijving? Nou, geen EV met enkel een accu, maar waarschijnlijk nog wel eentje met een brandstofcel. In oktober 2021 liet Ineos al een Grenadier zien die (al dan niet hypothetisch) een van Hyundai afkomstige brandstofcel aan boord had. Dat was een heel vroege vooruitblik, want begin vorig jaar verklaarde Ineos dat een waterstof-Grenadier nog wel tot 2027 op zich laat wachten.