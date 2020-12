Elektrische Bollinger B1 en B2 in productievorm

Het in 2018 nog in New York, maar inmiddels in Michigan gehuisveste Bollinger Motors liet 2,5 jaar geleden een eerste prototype zien van de B1, een hoekige en bijna Defender-achtige elektrische offroader. De B1 kreeg ruim een jaar later gezelschap van een tweede potentiële nieuwkomer van het merk: de Bollinger B2. De B2 is in feite de pick-upversie van de B1. Bollinger Motor laat nu de productierijpe versies zien.

De gewijzigde B1 en B2 lijken nog zeer sterk op de eerder getoonde prototypes, maar zijn toch echt op een aantal punten aangepast. Zo heeft het bedrijf de schouderlijn verhoogd en de volledige raampartij rondom vergroot. Hierdoor ontstaat volgens Bollinger meer hoofdruimte én een grotere opbergruimte in de snuit van beide types, de zogenoemde 'frunk'. Ook opvallend: de koelopening voor de diverse EV-componenten is weggewerkt ín de voorbumper. De radiateur bevindt zich dan ook achter de bumper, voorheen hadden de B1 en B2 aan weerszijden van het front koelopeningen rond de koplampen. De B-stijl staat voortaan iets verder naar voren, wat volgens Bollinger de in- en uitstap voor de achterpassagiers vergemakkelijkt. De schuifraampjes zijn zowel voor- als achter vervangen door conventionele exemplaren die in de portieren zakken.

Specificaties

Zowel de B1 als de B2 is vierwielaangedreven en heeft een uit aluminium opgetrokken koets. Het tweetal krijgt een uit twee elektromotoren bestaande aandrijflijn die 623 pk en 906 Nm sterk is. Een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h moet het 2.270 kilo wegende duo in 4,5 a 5 seconden kunnen klaren. De topsnelheid? Zo'n 160 kilometer per uur. Beide modellen zijn zeker niet op pure snelheid gericht, maar moeten juist naast het asfalt hun mannetje staan. Ze hebben een bodemvrijheid van bijna 40 centimeter en hebben veerwegen van zo'n 26 centimeter. Daarnaast moet het tweetal tot 3.400 kilo kunnen trekken. Het accupakket heeft een capaciteit van 142 kWh, goed voor een beoogde actieradius (ETA) van 322 kilometer. De genoemd frunk is extra interessant, die loopt namelijk over in de interieurruimte. Wie een aanbetaling van 1.000 dollar doet, kan al een B1, B2 of chassiscabine-versie bestellen. Beide types moeten zo'n 125.000 dollar gaan kosten, omgerekend zo'n € 104.000. Een behoorlijk bedrag voor een rudimentaire offroader. Of en wanneer Bollinger zijn EV-werkpaarden naar Europa haalt, is nog niet bekend. Eerst moet het bedrijf nog uitkristalliseren hoe het de Amerikaanse productie gaat opzetten.