‘Elektrische auto’s zijn echt groener dan de rest’

Er is weer olie op een oud vuurtje gegooid, want de Europese onafhankelijke milieuorganisatie Transport & Environment heeft een nieuw onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot van elektrische auto’s. Zijn we hierna voor eens en voor altijd klaar met deze oeverloze discussie?

De Volkskrant publiceert de uitkomst van de cijfers van de Europese Federatie voor vervoer en milieu. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat een elektrische auto die nu ergens nieuw te koop wordt aangeboden gedurende zijn leven gemiddeld drie keer minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie. De Transport & Environment (T&E) concludeert dit uit een zogenoemde levenscyclusanalyse. Hierbij is naar elke gram CO2 gekeken: van de productie van onderdelen zoals accu's tot het transport van elektriciteit vanaf het centrale punt naar de lokale laadpaal.

Als alles wordt meegenomen, stoot een elektrische, Europese auto bijna 100 gram CO2 per kilometer uit. Doordat in Nederland meer gebruik wordt gemaakt van groene stroom, zoals windenergie, ligt het gemiddelde iets lager: bij de productie van Nederlandse elektriciteit komt gemiddeld 377 gram CO2 per kilowattuur vrij. Per kilometer komt dat omgerekend uit op ruim 75 gram CO2. Dat lijkt niet veel schoner dan bij auto’s op fossiele brandstoffen die gemiddeld 104 g/km mogen uitstoten, maar daar wordt de productie en al de bijkomende CO2-uitstoot nog niet bij opgeteld. Met dit meegerekend stoot een benzineauto gemiddeld ruim 250 gram CO2 per kilometer uit. In het beste geval loopt het verschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele brandstoffen op tot 80 procent. Zweden is een voorbeeld van een land waarbij dit het geval is: de accu is in dat land gemaakt en de geproduceerde auto rijdt daar rond. Dit scheelt enorm veel transport en dus ook CO2-uitstoot.

Het is daarbij mogelijk dat elektrische auto’s gedurende hun leven nog schoner worden, omdat veel energiebedrijven aan het kijken zijn naar duurzame mogelijkheden om energie op te wekken. Deze ontwikkeling heeft ook een positief effect op de productie van accu’s. Door het gebruik van accu’s staan elektrische auto’s overigens met een flinke achterstand in de showrooms ten opzichte van auto’s met fossiele brandstoffen, maar het break-evenpunt is volgens T&E al bereikt na 23.000 elektrische kilometers.