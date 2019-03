Elektrische Audi Q2 betrapt

De kleinste cross-over van Audi rijdt alweer bijna drie jaar over onze wegen. Tot dusverre was dat van pomp naar pomp, maar in de nabije toekomst gaat de Q2 ook van laadpaal naar laadpaal. Onze spionagefotograaf betrapte in het hoge noorden deze Q2 met stekker.

Voorzichtig durven we dit de Audi Q2 E-tron te noemen, maar het moet wel gek lopen als de elektrische cross-over die zich onder deze bestickering bevindt, anders gaat heten. De kleinste hoog-op-de-poten-Audi moet mee met zijn tijd en mag straks de degens kruisen met onder meer de DS 3 CrossBack E-Tense, waarmee we volgende week onze eerste kilometers maken.

Waaraan zien we dat dit de elektrische Q2 is? Welnu, dat hoorde onze fotograaf vooral, maar het ontbreken van een uitlaatpijp is natuurlijk ook een teken aan de wand. Veel informatie hebben we in dit vroege stadium nog niet over de Q2 E-tron. Er gaan geruchten dat hij op het verlengde onderstel van de Chinese Q2 komt te staan, maar deze foto's wijzen daar allerminst op. Over China gesproken, dat zal de belangrijkste markt voor deze E-tron worden, maar we verwachten dat hij ook op ons continent zijn opwachting zal maken.