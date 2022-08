Elektrische 001 van Volvo's zustermerk Zeekr breekt records

Zeekr is een interessant merk van Geely, een zustermerk van Volvo dat met de 001 een bijna 5 meter lange elektrische hatchback aanbiedt. Het is die Zeekr 001 die niet één, maar twee Guinness World Records heeft gebroken.

Even terugspoelen naar maart 2021, de maand waarin we kennismaakten met de Zeekr 001. De Zeekr 001 was de productieversie van een studiemodel van Lynk & Co en dus is het niet zo verwonderlijk dat de 001 vooral aan de voorkant sterk op auto's als de Lynk & Co 01 lijkt. De Zeekr 001 is op enkele centimeters na 5 meter lang en heeft in zijn krachtigste vorm twee samen 543 pk sterke elektromotoren. Zeekr weet de 001 nu opnieuw onder de aandacht te brengen. De Chinese EV heeft namelijk twee Guinness World Records gebroken.

Het breken van records is natuurlijk een bezigheid waar je vraagtekens bij kunt zetten, zeker als de betreffende records de wereld nooit tot een betere plek zullen maken. In dit geval gaat het wel om records die voor een hoop pret zorgen, in ieder geval tijdens de pogingen ze neer te zetten. De Zeekr 001 is de elektrische auto die op hoogst gemeten snelheid een drift heeft gemaakt. De 001 schoof met gierende banden en bij een snelheid van 207,996 km/h zijwaarts. Het vorige record lag op 160 km/h. De Zeekr 001 is in staat om in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h te zoemen.

Vervolgens wist de Zeekr 001 zich ook nog eens in 49,05 seconden om 50 verkeerskegeltjes te slalommen. Dat was rap genoeg voor een tweede Guinness World Record. Zeekr zegt er alles aan te doen om geen 'saaie elektrische auto's' te maken en hoopt dat met het vestigen van deze twee even nutteloze als geinige records te hebben bewezen.