Eindelijk: dit is de Toyota Supra

De nieuwe Supra heeft een direct ingespoten drieliter zes-in lijn twin-scroll turbo met variabele kleptiming, goed voor 340 pk en een maximum koppel van 500 Nm dat tussen 1.600 en 4.500 tpm beschikbaar is. De aandrijflijn is geplaatst volgens klassieke receptuur: in de lengterichting, met aandrijving op de achterwielen. Een achttraps automaat is standaard. De laagste verzetten zitten extra dicht bij elkaar en de bestuurder kan kiezen tussen Normal en Sport, waarbij geluid, schakelkarakter en demping worden aangepast. Voor het betere Fast and the Furious-werk schakel je de Launch Control in en dat zit de Supra in 4,3 seconden op 100 km/h. Het VSC (vehicle stability control) kent een speciale Track-stand, waarbij de systemen minder snel ingrijpen.

Standaard is verder een actief gestuurd differentieel, dat zowel tijdens accelereren als remmen op basis van tal van gegevens de verdeling over de achterwielen optimaliseert. Voor heeft de GT Supra MacPherson-ophanging met veel aluminium componenten, achter multilink.

Toyota belooft subliem en sportief rijgedrag dankzij een korte wielbasis (korter dan de GT86), grote spoorbreedte, laag gewicht (50/50) en dito zwaartepunt en een stijve (stijver dan de Lexus LFA) carrosserie. Over de koets gesproken: de voor- en achterkant moeten doen denken aan de vierde generatie Supra, terwijl alles daar tussenin is geïnspireerd op de 2000GT, volgens Toyota de oervader aller Supra’s. Het double bubble-dak verbetert de aerodynamica en speciaal gesmede 19 inch lichtmetalen wielen doen de Supra lekker gespierd ogen.

De koplampunits huizen elk drie led-armaturen, richtingaanwijzers en dagrijverlichting. Aan de achterkant domineert een geïntegreerde spoiler, terwijl mist- en achteruitrijlicht centraal in de diffusor zijn verwerkt. De cockpit met centraal geplaatste toerenteller is een mix van retro-GT-kenmerken en moderne technologie, zoals digitale klokken. Hij is laag geplaatst voor een beter zicht op de weg en voorzien van headup-display (alleen duurdere versie). Het met leer beklede driespaaks stuurwiel heeft paddles waarmee je de automaat zelf kan bedienen.

De Supra is leverbaar met keuze uit acht kleuren. Matt Storm Gray is voorbehouden voor de speciale A90 Edition. Hopelijk val je niet juist daar voor, want de Europese lichting daarvan is nu al uitverkocht. De kleur verwijst naar de FT-1 concept car uit 2014, die destijds een voorbode is van wat we nu leren kennen als de vijfde generatie Supra. Verder is er keuze uit twee uitvoeringen: Legend en Legend Premium. Altijd standaard zijn actieve led-koplampen, regensensor, achteruitrijcamera, elektrisch verstelbare sportstoelen met alcantara bekleed, navigatie, audio met tien speakers en een 8,8 inch scherm. Op veiligheidsgebied komen daar onder meer bij blindehoekdetectie, rijbaanhulp en rear cross traffic alert. De Legend Premium heeft bovendien zwart lederen bekleding, JBL-audio met twaalf speakers, headup-display en inductielader voor smartphones.

Zoals gezegd is de A90 (vernoemd naar de interne code) met een tot 900 Europese stuks (waarvan 90 voor Nederland) beperkte oplage al uitverkocht, maar voor de compleetheid (en om je ogen uit te steken) toch even de lekkerste details: zwarte wielen, de speciale mat-grijze kleur en rood leer.

De nieuwe Supra GR is ontwikkeld in samenwerking met de nieuwe BMW Z4 en wordt geproduceerd bij Toyota Gazoo Racing (vandaar GR) in het Oostenrijkse Graz. Uitlevering voor ons land begint oktober en de prijslijst start bij € 81.995.