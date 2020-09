Eerste prijzen Opel Mokka en Mokka-e bekend

Met de gloednieuwe Opel Mokka breekt er een belangrijk nieuw tijdperk aan voor Opel. Niet alleen vanwege de nieuwe designtaal die debuteert op de cross-over, maar ook omdat het vanaf nu een elektrisch aangedreven hoogpotige in het aanbod heeft. Met de Mokka-e hoopt Opel in één klap in te spelen op de twee grootste trends van deze tijd: elektrisch rijden en cross-overs. Om maar met de deur in huis te vallen: vanaf €35.399 kun je het gaan ervaren, dat is de prijs die Opel vraagt voor de Mokka-e. Een ruime €9.000 meer dan de vanafprijs van de Mokka met verbrandingsmotor. De 136 pk sterke Mokka-e moet volgens de WLTP-cyclus 322 km kunnen afleggen op een volle accu.

De instapper van de nieuwe (niet-elektrische) Mokka is de 1.2 Turbo. Die heeft een 100 pk sterke driecilinder in z'n strakke neus liggen die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en wordt zoals gezegd leverbaar vanaf €26.299. Daarvoor krijg je de standaard Edition-uitvoering, met onder meer Adaptive Cruise Control, Active Lane Positioning, verkeersbordherkenning en ledverlichting rondom. Een treetje hoger in het aanbod staat de 130 pk sterke versie van diezelfde 1.2 Turbo. Die is behalve met de handbak ook met een achttraps automaat leverbaar. De meerprijs daarvan wordt op een later moment bekend. Ook volgt de prijs van de Mokka met dieselmotor (een 110 pk sterke 1.5) op een later moment. Als al deze prijzen er zijn, opent Opel de orderboeken.