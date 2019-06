Eerste prijzen Opel Corsa-e bekend

De nieuwe Corsa is elektrisch en de wereld mag het weten! In aanloop naar de Nederlandse introductie maakt de importeur de eerste prijzen bekend.

De Corsa-e verschijnt in eerste instantie als Launch Edition in de Nederlandse showrooms. Op het Nederlandse prijskaartje is een prijs van € 34.999 genoteerd. Voor dat geld is de Opel uitgerust met onder andere eco-led-koplampen, lichtmetalen 17-inch wielen, multimedia met navigatie, automatische klimaatregeling en cruisecontrol. Ook is een zesjarig E-Service-contract bij de prijs inbegrepen, waarbij Opel kosteloos het onderhoud voor zijn rekening neemt. In de Free2Move Lease kost de Corsa maandelijks € 435 (60 maanden, 10.000 km per jaar), als Private Lease komt de auto uit op een maandbedrag van € 499.

De Launch Edition staat vanaf maart 2020 bij de dealers. Een instapversie volgt in juli. Met een vanafprijs van net geen € 35.000 is de Opel een fractie goedkoper dan zijn (nieuwe) familielid uit Frankrijk. De Peugeot e-208 kost in ons land namelijk minimaal € 36.250 als Allure. Onderhuids delen beide auto’s hun techniek. Die is in de Opel goed voor een elektrische actieradius van 330 kilometer.