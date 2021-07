Eerste elektrische Lamborghini mogelijk Estoque-achtige

Soms komt een autofabrikant met een conceptauto waar je vervolgens niets concreets meer van terugziet. Dat lijkt ook het geval bij de Lamborghini Estoque, een strak gelijnde vierdeurs die in oktober 2008 werd gepresenteerd en die nog altijd geen productievervolg heeft. Voor Lamborghini-fanaten was het behoorlijk slikken, zo'n afwijkende carrosserievorm, maar uiteindelijk was het de Urus die dat taboe echt doorbrak. Vergeleken met de Urus oogt de Estoque met terugwerkende kracht eigenlijk best nog elegant. Als Lamborghini er vandaag mee de markt op zou gaan, zou het ongetwijfeld minder stof doen opwaaien dan 13 jaar geleden.

Een marktintroductie van de Estoque is mogelijk toch weer aan de orde. Althans, een sterk op de Estoque lijkende Lamborghini staat misschien al wel in de kraamkamer in Sant'Agata Bolognese. Lamborghini-topman Stephan Winkelmann verklaart tegenover het Britse Autocar namelijk niet alleen dat de V12 mag blijven, maar ook dat de eerste volledig elektrische Lamborghini pas in de tweede helft van dit decennium komt. Dat wordt volgens hem een '2+2', maar niet per se een auto in de geest van de Urus. Daarmee lijkt hij al voorzichtig uit te sluiten dat de eerste elektrische Lamborghini een SUV wordt en vanwege de 2+2-zitplaatsindeling dwalen onze gedachten direct af naar een 'sedan' of een vierdeurs die als GT of als Gran Coupé omschreven zal worden.

De Estoque past naadloos in dat plaatje. Die had achterin twee sportief gevormde zetels, waarin de passagiers goed ingeklemd en toch met de nodige luxe en beenruimte vervoerd konden worden. Winkelmann verklaarde overigens tien jaar geleden al dat hij 'toekomst zag' in een model als de Estoque. Vijf jaar geleden werd dat nog eens herhaald door de toenmalige topman, Stefano Domenicali, ook al had Lamborghini de Estoque zelf in 2009 al in de ijskast gezet ten faveure van de Urus. Ondanks zijn leeftijd oogt de Estoque nog steeds rijp voor productie. Wie weet komt er dan toch nog een vervolg, al moet de benzine- of dieselkracht die men voor ogen had bij de Estoque dan dus wel wijken voor elektrische aandrijving.