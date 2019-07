Ecurie Ecosse LM69 is moderne klassieker

Ecurie Ecosse, een bekende en vooral oude naam in de wereld van de racerij, is terug. De in 2011 teruggekeerde fabrikant presenteert zijn eerste nieuwkomer: de LM69.

Om te duiden waar deze opvallende LM69 een hommage aan is, moeten we even graven in de racehistorie van Jaguar. Die Engelse fabrikant bouwde midden jaren zestig één exemplaar van de XJ13, een prototype met een achter de bestuurder geplaatste 5,0-liter V12 (foto 9 en 10). Grote prioriteit had die beoogde racer niet. Jaguar ging in 1966 op in British Motor Corporation en op dat moment werden auto's als de GT40 van Ford als superieur gezien. De ontwikkeling van de XJ13 zou te kostbaar worden, daarom werd het project aan de wilgen gehangen. Ecurie Ecosse, de naam kennen we van een oud Schots raceteam dat onder meer met Jaguars D-type succesvol was, tracht met deze LM69 te laten zien met welke auto Ecurie Ecosse eind jaren zestig had kunnen meedoen aan de 24 Uur van Le Mans als de XJ13 wél was doorontwikkeld.

Veel informatie over de LM69 is er nog niet, al is het ontwerp van de auto duidelijk geïnspireerd op de koets van de 'Jag', al heeft de LM69 een vast dak. Andere verschillen: zaken als wielen en spoilerwerk zijn wél anders. De auto gaat in een oplage van 25 stuks in productie en moet gewoon straatlegaal zijn. Ook deze herinterpretatie van de XJ13 heeft een V12 achter de voorstoelen liggen, al komen ook 7,3- en 5,0-liter grote krachtcentrales beschikbaar. Wat het geheel moet gaan kosten, is nog niet bekend.