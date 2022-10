'Echte' opvolger DeLorean DMC-12 klaar voor 2023

Het DeLorean Motor Company dat medio dit jaar veel aandacht naar zich toe trok door de elektrische Alpha5 te presenteren is officieel helemaal geen directe voortzetting van het originele DeLorean Motor Company dat verantwoordelijk is voor de DMC-12. Hoewel het bedrijf zijn best doet zich te profileren als 'het moderne DeLorean', heet het officieel DeLorean Reimagined. DeLorean Reimagined stelde in juli zelfs een reeks auto's voor die 'had kunnen verschijnen' als het echte DeLorean in 1982 niet op de fles was gegaan. DeLorean Reimagined werd in 1995 opgericht als bedrijf waar je je DMC-12 kon laten onderhouden. Kat DeLorean, de dochter van John DeLorean die verantwoordelijk was voor het oer-DeLorean, is het niet eens met die gang van zaken en stampt nu haar eigen voortzetting van DeLorean Motor Company uit de grond: DeLorean Next Generation Motors.

Volgens DeLorean Next Generation Motors heeft het in zijn personeelsbestand zelfs een deel van het team achter de DMC-12. In januari 2023 wil DeLorean Next Generation Motors in Detroit zijn eerste auto produceren: de Model-JZD. De afkorting in die modelnaam staat voor de initialen van John DeLorean die voluit John Zachary DeLorean heette. De eerste digitale tekeningen van de Model-JZD zijn al gepresenteerd, al moeten we op uitgebreide technische specificaties nog wachten tot de auto aan het eind van dit jaar in zijn geheel wordt gepresenteerd.

Meer dan de Alpha 5 van DeLorean Reimagined vertoont de Model-JZD van DeLorean Next Generation Motors designtechnische overeenkomsten met de DMC-12. We zien led-achterlichten met led-segmenten die verwijzen naar de achterlichten van de DMC-12 en boven de achterruit is een stel lamellen geplaatst. Vleugeldeuren kunnen niet ontbreken op een auto die knipoogt naar het model dat alom bekend werd door zijn optreden in de Back to the Future-films. Waarom DeLorean Next Generation niet gewoon DeLorean Motor Company heet? Dat heeft met de merkrechten te maken, die zijn helaas voor Kat DeLorean in handen van DeLorean Reimagined.