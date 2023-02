Herboren DeLorean wordt nóg exclusiever

Medio vorig jaar liet DeLorean Motor Company de Alpha 5 zien. De Alpha 5 is een elektrische GT met vier zitplaatsen, vleugeldeuren en vooral opvallend weinig designelementen van de uit onder meer de Back to the Future-films bekende DMC-12. Aanvankelijk zou DeLorean Motor Company 9.351 Alpha 5's gaan bouwen, een aantal dat verwijst naar de 9.350 exemplaren die er naar verluidt van de DMC-12 zijn gebouwd. Dat gaat niet lukken. Het bedrijf achter de Alpha 5 laat weten dat het aantal productieplekken is teruggebracht naar slechts 4.000.

Volgens DeLorean Motor Company heeft heeft het 't aantal productieplekken vanwege problemen in de toeleveringsketen ruimschoots moeten halveren. Wie vanaf nu een Alpha 5 reserveert, moet direct $3.500 op tafel leggen, $500 meer dan voorheen. Na elke reeks van 500 gereserveerde Alpha's 5 gaat het reserveringsbedrag met $500 omhoog. Bijzonder: DeLorean Motor Company waait mee met de hype rond zogenoemde Non-fungible tokens (NFT) en tovert elke reservering om tot een dergelijk digitaal stukje eigendom. Het stampt zelfs de DeLorean Exchange uit de grond waar reserveringhouders hun NFT kunnen verhandelen.

DeLorean Motor Company is overigens niet vrij van enige controverse. Officieel is het namelijk geen directe voortzetting van het originele DeLorean Motor Company. Hoewel het bedrijf zijn best doet zich voor te doen als 'het moderne DeLorean', heet het bedrijf officieel DeLorean Reimagined. DeLorean Reimagined werd in 1995 opgericht als bedrijf waar je je DMC-12 kon laten onderhouden. Kat DeLorean, de dochter van John DeLorean die verantwoordelijk was voor het oer-DeLorean claimt met haar bedrijf 'DeLorean Next Generation Motors' de échte voortzetting van DeLorean Motor Company te zijn. Ook DeLorean Next Generation Motors komt met een of meerdere eigen auto's.