'E-tron GT de mooiste Audi sinds de A5' - AutoWeek podcast

Ook in 2021 gaan we gewoon verder met de Uitlaat om wat dieper in te gaan op ons werk hier bij AutoWeek. In deze aflevering uiteraard de nieuwe Audi E-tron GT,maar ook de Mercedes-AMG CLK DTM en de nieuwe plannen bij Cupra.

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook in Apple Podcast, Spotify, TuneIN,Google Podcast, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. We mikken er vooralsnog op zo'n twee keer per maand live te gaan. Fijn voor lange stukken in de auto of tijdens saai werk.

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via Twitter kan via #AWUitlaat. Veel luisterplezier!