DS 3 Crossback als speciale 'Rooftops of Paris'-editie

DS hijst de DS 3 Crossback in een speciaal jasje: de 'Rooftops of Paris Limited Edition'. De speciale uitvoering beschikt zowel van binnen als van buiten over enkele unieke kenmerken die verwijzen naar de skyline van Parijs.

De DS3 Crossback Rooftops of Paris is allereerst te herkennen aan zijn contrasterende dak in de kleur 'Gris Carat'. Die kleur past weer bij één van de vijf aangeboden carrosseriekleuren voor de gelimiteerde editie: Blanc Perle Nacré, Noir Perla Nera, Gris Artense en Cristal Pearl. Wie iets beter kijkt, ziet de speciale badges aan de voorzijde en op de voorportieren. Die verwijzen op hun beurt weer naar de skyline van Parijs en laten beeldbepalende monumenten als de Eiffeltoren, Montparnasse-toren en Sacré Coeur zien. De grille is voorzien van verchroomde punten en boven de achterlichten zitten twee glanzend zwarte sierstrips. Ironisch genoeg rolt de 'Rooftops of Paris' op 18-inch two-tone wielen die de naam 'Shanghai' dragen.

Ook vanbinnen krijgt de 'Rooftops of Paris' een speciaal sausje overgoten. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van 'Perruzzi'-stof en 'Nemesis Grey Silicone' met ruitvormige stiksels in 'Graphite Grey', gecombineerd met een 'DS Carla Mistral'-canvas. Voor het dashboard en de deurpanelen maakt DS gebruik van 'Mistral Scale Canvas', een materiaal met een bolletjespatroon, en 'Isabella Mistral Canvas'. Qua uitrusting beschikt de speciale editie standaard over parkeersensoren achter, automatische airco en een regensensor. Ook Automatic Safety Brake, cruise control en verkeersbordherkenning zijn standaard aanwezig.

De 'Rooftops of Paris' is leverbaar in drie motorvarianten. De PureTech 100 met handgeschakelde zesbak, de PureTech 130 met achttraps automaat en de elektrische E-Tense. De PureTech 100 is verkrijgbaar vanaf €34.140, de PureTech 130 en E-Tense staan voor respectievelijk €37.890 en €39.190 in de boeken. De speciale DS 3 Crossback is vanaf heden te bestellen.