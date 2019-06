Driemiljoenste Hyundai rolt van Tsjechische band

In een kleine elf jaar tijd weet Hyundai driemiljoen auto’s van de productieband in Nošovice te laten rollen. De mijlpaal krijgt een sportief tintje, want het jubileumnummer is een i30N.

De fabriek, met de weinig inspirerende naam Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), werd in 2008 geopend en biedt ondertussen plaats voor 3.300 werknemers. Hyundai spreekt over zijn meest moderne Europese productieplaats door de aanwezigheid van 500 robots. Dagelijks zien 1.500 Hyundai’s het levenslicht in de Tsjechische fabriek. In de afgelopen elf jaar waren het vooral de Tucson (905.500 exemplaren) en drie generaties i30 (1.077.700 stuks) goed voor het grootste gedeelte van het werk.

De auto’s die in de fabriek worden gemaakt, worden veel naar andere Europese landen geëxporteerd, maar verlaten voor een groot gedeelte ook ons continent. Zo staan Mexico, Egypte en Australië hoog in het lijstje van de landen die de ‘Tsjechische Hyundai’s’ ontvangen. De top vijf wordt aangevoerd door Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De driemiljoenste Hyundai die in de fabriek is gemaak, wordt naar Duitsland verscheept. Het gaat om een lichtblauwe i30 N hatchback.